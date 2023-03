20. Bezirk: Kreisky-Vortrag und Hitlers Ende im WIFAR

2 Vorstellungen am 23.3., Info und Reservierung: wifar@aon.at

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich agierenden Mitarbeiter*innen des „Wiener Filmarchivs der Arbeiterbewegung (WIFAR)“ präsentieren am Donnerstag, 23. März, in ihrem Vorführraum im 20. Bezirk in der Wallensteinstraße 68-72 (Stiege 1) 2 interessante Filme. Um 15.00 Uhr startet die Aufführung des Streifens „Das Jahr 1938 – Mittäter oder Opfer?“. Es handelt sich um die Aufzeichnung eines Vortrages des verdienten sozialdemokratischen Politikers Bruno Kreisky (1911 – 1990). Ab 18.00 Uhr zeigt das „WIFAR“ den Film „Der letzte Akt“ (AT 1954/55, Regisseur: G.W. Pabst, mit Albin Skoda, Oskar Werner und Lotte Tobisch), der die letzten 10 Tage im Leben des Adolf Hitler beschreibt. Der Eintritt ist frei. Das „WIFAR“-Team freut sich über Spenden. Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt. Daher bitten die Organisator*innen um Anmeldungen unter der Telefonnummer 37 45 312 oder per E-Mail: wifar@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung: www.wifar.at/

Bruno Kreisky (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Bruno_Kreisky

„Der letzte Akt“ (Filmarchiv Austria): www.filmarchiv.at/program/film/der-letzte-akt_rf/

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

