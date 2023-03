Frühjahrsputz 2023 gestartet

PERNKOPF/KASSER/STACHELBERGER: Halten wir unser Niederösterreich sauber

St. Pölten (OTS) - In der Nacht von 20. auf 21. März war astronomischer Frühlingsbeginn. Die Temperaturen steigen und auch der spärlich vorhandene Schnee ist in weiten Teilen des Landes geschmolzen. In Niederösterreich ist es also wieder höchste Zeit für den Frühjahrsputz.

Jahr für Jahr machen sich bei der im Jahr 2006 vom Land Niederösterreich und den NÖ Umweltverbänden ins Leben gerufenen Umweltaktion Tausende auf den Weg, um Straßengräben, Felder und Wälder von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien und so die Umwelt in ihren Gemeinden sauber zu halten. Ungefähr 200 Tonnen Müll werden so jährlich aus der Landschaft geholt und einer sachgemäßen Entsorgung zugeführt.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf erklärt: „Mit bisher mehr als einer halben Million Freiwilligen ist der Frühjahrsputz die größte Umweltaktion des Landes. Ich bin allen, die sich in ihrer Freizeit engagieren und auch heuer wieder an der Aktion mitwirken, sehr dankbar.“ LAbg. Anton Kasser, Präsident der NÖ Umweltverbände, ergänzt: „Leider wird nach wie vor viel zu viel Müll achtlos weggeworfen. Wir brauchen also auch in diesem Frühjahr wieder die Unterstützung unserer Landsleute.“ Kassers Vize Bgm. Roman Stachelberger: „Nach einigen herausfordernden Jahren können wir den Frühjahrsputz heuer wieder wie gewohnt in großen Gruppen angehen.“ Gemeinsam appellieren die drei an die Bevölkerung: „Halten wir unser Niederösterreich sauber!“

Wertvolle Unterstützung kommt dabei auch diesmal wieder von zahlreichen Vereinen, Feuerwehren und ähnlichen Institutionen. Auch die Landjugend Niederösterreich ruft ihre Mitglieder im ganzen Land dazu auf, in ihren Gemeinden wieder tatkräftig mitanzupacken.

Aktion soll Bewusstsein schaffen



Neben dem unmittelbaren Schutz der Umwelt durch das Entfernen der Abfälle, soll der Frühjahrsputz langfristig auch zu einem Umdenken in der Bevölkerung führen. Das Land und die Umweltverbände wollen damit auf die Notwendigkeit richtiger Müllentsorgung aufmerksam machen. Achtlos weggeworfener Müll verschwendet nicht nur Ressourcen, weil wertvolle Wertstoffe nicht recycelt werden können. Er schadet auch der Umwelt und ihren Bewohnern. Je nachdem, was in Straßengräben und Co. landet, können beispielsweise giftige Stoffe ins Grundwasser sickern oder Tiere zu Schaden kommen. Metalldosen, die beim Häckseln von Wiesen zu scharfkantigen Stücken zerkleinert werden, können etwa zum qualvollen Tod von Kühen führen. Umso wichtiger ist es, unsere Umwelt sauber zu halten.

Um ordentlich für den Frühjahrputz gerüstet zu sein, gibt es für die Freiwilligen solange der Vorrat reicht Warnwesten, Handschuhe, Müllgreifer und Müllsäcke. Die Kosten für die Entsorgung des gesammelten Mülls werden vom regionalen Verband übernommen, der auch die Ausrüstung zur Verfügung stellt. Die Anmeldung funktioniert ganz einfach auf www.fruehjahrsputz.at.

Gewinnpakete für Frühjahrsputzer



Für engagierte Frühjahrsputzer gibt es auch heuer wieder etwas zu gewinnen. Unter allen Teilnehmern, die bis Ende Mai einen kurzen Bericht samt Fotos ihrer Aktion auf der Website der NÖ Umweltverbände einreichen, werden 100 Gewinnpakete im Gesamtwert von mehr als 6.000,- Euro verlost. Die Pakete enthalten je zwei Gutscheine für österreichische Bio-Bäumchen von „Natur im Garten“ und einen 20-Euro-Gutschein von „So schmeckt Niederösterreich“.

