BIO AUSTRIA launchte neue Plakatkampagne – "Bio - Klimaschutz zum Essen"

Einen Monat lang weisen in ganz Österreich Plakate auf die Vorteile von Bio-Landwirtschaft beim Klimaschutz hin

Wien (OTS) - Ab sofort ist die aktuelle Plakatkampagne von BIO AUSTRIA in ganz Österreich affichiert. Mit dem Slogan "Bio = Klimaschutz zum Essen" werden für einen Monat Plakate gezeigt, welche den Vorteil der Bio-Landwirtschaft beim Klimaschutz ins Zentrum rücken. "Erst unlängst hat der jüngste Bericht des Weltklimarates IPCC wieder auf die Dramatik der Situation hingewiesen. Trotz und gerade wegen der bedrückenden Faktenlage stellen wir durch den verwendeten Slogan bewusst bestehende Handlungsmöglichkeiten und Chancen in den Mittelpunkt. Dadurch und durch ein fröhliches Motiv soll dem ernsten Thema die drückende Schwere genommen und die Machbarkeit der zweifelsohne enormen Aufgabe vermittelt werden", betont BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann. Gleichzeitig ist die Abbildung eines Kindes als Testimonial ein Hinweis darauf, dass es beim Klimaschutz um den Erhalt einer enkeltauglichen Zukunft geht.

Die Bio-Landwirtschaft ist ein wichtiges Instrument um die Herausforderung Klimakrise zu bewältigen. Nicht umsonst hat die EU-Kommission den Ausbau der biologisch bewirtschafteten Fläche in der Europäischen Union auf 25 Prozent bis 2030 als Maßnahme zur Erreichung der Ziele des Green Deal im Bereich der Land- und Lebensmittelwirtschaft festgelegt. Allen voran sind der Verzicht auf Kunstdünger und chemisch-synthetische Pestizide sowie der geringere Viehbestand in der Bio-Landwirtschaft entscheidende Faktoren für deren Klimafreundlichkeit. Darüber hinaus ermöglicht der höhere Humusgehalt in Bio-Böden, mehr klimaschädliches CO2 langfristig zu binden. Zudem werden in der Bio-Landwirtschaft keine aus Südamerika importierten Sojabohnen als Futtermittel verwendet, wo für deren Anbau laufend Regenwald zerstört wird.

Über BIO AUSTRIA:



BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern – mit 13.500 Mitgliedern und mehr als 470 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at

