Inklusive anschließender Live-Show: RTLZWEI: Vierte Staffel "Kampf der Realitystars" startet am 12. April 2023 um 20:15 Uhr (FOTO)

München (OTS) - "Kampf der Realitystars" geht in die vierte Runde! Ab dem 12. April 2023 kämpfen bei RTLZWEI 23 Promikandidatinnen und -kandidaten zur besten Sendezeit um den Titel "Realitystar des Jahres". Fernab von Star-Allüren müssen Realitystars wie Giulia Siegel, Matthias Mangiapane oder Sarah Knappik ihre Bekanntheit und Beliebtheit immer wieder auf den Prüfstand stellen und sich miteinander messen. Durch die "Stunde der Wahrheit" führt Moderatorin Cathy Hummels. Im Anschluss an die zehn Sendungen zeigt RTLZWEI in diesem Jahr erstmals das Format "Kampf der Realitystars - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit". In den Live-Shows geben sich jede Woche Realitystars und Fans des Genres die Klinke in die Hand, sprechen über die aktuelle Staffel, schwelgen in Erinnerungen an ihre eigene Teilnahme und geben exklusive Insights aus dem Nähkästchen.

Ausstrahlung der zehn neuen Folgen ab 12. April 2023, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Moderation: Cathy Hummels

Im Anschluss live: "Kampf der Realitystars - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit"

Die Segel sind gesetzt! Kurs auf Action, Drama und ganz viel Reality am Star-Strand: Die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Realityshow "Kampf der Realitystars" geht ab dem 12. April 2023 um 20:15 Uhr zum vierten Mal bei RTLZWEI auf Sendung. In diesem Jahr möchten sich folgende 23 Realitystars den Titel und die Siegprämie von 50.000 Euro erkämpfen:

Society-Lady, Model und DJ Giulia Siegel, VIVA- und Techno-Ikone der 90er Jahre Daisy Dee,"DSDS"-Gewinnerin Aneta Sablik,Reality-Tollpatsch und Zuschauerliebling Ingrid Pavic,Sänger und Songwriter Percival Duke,Ur-Bachelor Paul Janke, "Hot oder Schrott"-Testerin Uschi Hopf,"Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Antonia Hemmer,Drama-King Matthias Mangiapane,Auswanderin Peggy Jerofke, TV-Persönlichkeitund Single-Mom Eva Benetatou, "Bachelor in Paradise"-Casanova undParty-Animal Serkan Yavuz. Außerdem mit von der Partie sind die sinnlicheReality-Granate Emmy Russ,TV-Schrotthändler Manni Ludolf, "DSDS"-Paradiesvogel und Friseursalon-Inhaber Bernd Kieckhäben, Reeperbahn König und Bestsellerautor Daniel Schmidt, "Bachelorette"-Gentleman Lukas Baltruschat,Reality-Queen Sarah Knappik, "Big Brother"-Gewinner Sascha Sirtl und sein Zwillingsbruder, "Köln 50667"-Star Jay Sirtl,"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer und Mann von Annemarie Eilfeld Tim Sandt,Ex-Fußball-Profi Nico Patschinski und"Berlin - Tag & Nacht"-Star Jéssica Sulikowski.

Wer hat die beste Taktik um "Realitystar 2023" zu werden? Wer ist am unterhaltsamsten und überzeugt gleichzeitig in den Challenges? Wessen Reality-Qualitäten sind am stärksten und wer ist zäh genug, bis zum Ende durchzuhalten? Das zeigt RTLZWEI in "Kampf der Realitystars" - ab dem 12. April 2023 um 20:15 Uhr. Im Anschluss live: "Kampf der Realitystars - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit".

Über "Kampf der Realitystars"

Am Star-Strand in Thailand kämpfen 23 Realitystars in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den sagenumwobenen Titel "Realitystar 2023". Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Cathy Hummels in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. Der Kampf um Sendezeit ist eröffnet! Das Format wird von Banijay Productions Germany realisiert. "Kampf der Realitystars" wurde 2022 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

