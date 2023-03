Generali Zukunftsstudie: Menschen sehen persönliche Zukunft optimistisch und gesellschaftliche Entwicklung kritisch

Dreiviertel der Menschen in der DACH-Region sind mit ihrer aktuellen Lebenssituation zufrieden. Krieg und Teuerung machen zu schaffen. Gesundheit und Sicherheit sind wichtiger geworden.

Wien (OTS) - Die erste Generali Zukunftsstudie in der DACH-Region liefert spannende Ergebnisse zur aktuellen Lebenssituation, den Sorgen und den Zukunftsperspektiven der Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für die Studie hat Marketagent.com eine Befragung unter 3.000 Menschen im Alter von 14 bis 75 Jahren in den DACH-Ländern durchgeführt. Drei Viertel der Befragten sind demnach mit ihrer aktuellen Lebenssituation zufrieden. 65 % blicken mit Zuversicht auf die kommenden fünf bis zehn Jahre. Das gesellschaftliche Leben wird in Zukunft hingegen weniger positiv gesehen. Der Krieg und die Teuerung beunruhigen am meisten. Nachhaltigkeit und Selbstfürsorge gelten als große Zukunftsthemen.

Zufriedenheit und Zuversicht bei persönlicher Lebenssituation

Dreiviertel der Befragten (74 %) sind mit ihrer aktuellen Lebenssituation zufrieden. Die Zustimmung bei Verheirateten (81 %) und Männern (76 %) ist dabei höher als bei Singles (66 %) und Frauen (72 %). Unterschiede gibt es auch innerhalb der DACH-Region: Die Zufriedenheit liegt in Österreich (77 %) und der Schweiz (76 %) signifikant über jener in Deutschland (69 %). In die Zukunft blicken 65 % der Menschen zuversichtlich – hier sind die Schweizer_innen (72 %) deutlich optimistischer als die Österreicher_innen (62 %) und die Deutschen (61 %). Es ist vor allem die jüngste Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen, die mit 79 % signifikant hoffnungsvoller ist als alle anderen Altersgruppen – so liegt dieser Wert der 60- bis 69-Jährigen nur bei 45 %. Wenn es um die persönliche Zukunft geht, sind 35 % der Befragten wenig bis gar nicht zuversichtlich.

Im Rahmen der Generali Zukunftsstudie wurde auch hinterfragt, was optimistisch stimmt, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Zuversicht wird dabei in erster Linie aus dem Vertrauen in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten (85 %) geschöpft, gefolgt von der Familie (84 %) und dem Umfeld wie Freunde und Bekannte (81 %). Die weiteren Plätze 4 und 5 belegen der Arbeitsplatz bzw. die beruflichen Qualifikationen (67 %) und die finanzielle Absicherung (57 %). Interessant ist hier die Betrachtung nach dem Geschlecht: Beim Selbstvertrauen, der Ausbildung und der finanziellen Sicherheit, sind die Werte der männlichen Befragten deutlich über jenen der Frauen.

Kritische Betrachtung des künftigen gesellschaftlichen Lebens

Die Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens sieht die Mehrheit (56 %) der Menschen in der DACH-Region in den nächsten fünf bis zehn Jahren negativ. Dieses Ergebnis ist vor allem auf die Sichtweise der Österreicher_innen (63 %) und Deutschen (60 %) zurückzuführen. 55 % der Schweizer_innen sehen eine positive gesellschaftliche Entwicklung. Diesen Optimismus teilen auch die jungen Befragten unter 30 Jahren mit 57 %, während alle anderen Altersgruppen eine deutlich negativere Einstellung haben.

Der wichtigste Faktor für eine zufriedene Zukunft ist die eigene Gesundheit: Eine gute körperliche Verfassung steht an erster Stelle mit 60 % vor einer guten mentalen Gesundheit mit 40 % – die vor allem für Frauen große Bedeutung hat. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen mit je 32 % eine intakte Umwelt und ein stabiler Staat. Auch hier zeigen sich erhebliche Unterschiede bei den einzelnen Ländern: Während die Bedeutung der mentalen Gesundheit in der Schweiz mit 46 % deutlich höher liegt als in Österreich (38 %) und in Deutschland (35 %), ist den Österreicher_innen ein stabiler, sicherer Staat mit 37 % wichtiger als den Deutschen mit 32 % und den Schweizer_innen mit 26 %.

Krieg und Teuerung machen den Menschen am meisten zu schaffen

Die größten Zukunftssorgen der Menschen in der DACH-Region sind Krieg (63 %), Teuerung (62,5 %), Inflation bzw. Geldentwertung (54 %), Klimawandel (46 %) und Steigerung der Energiekosten (45 %), wobei die Reihung in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausfällt.

Größte Sorgen in Deutschland:

Krieg 66 % Inflation 61 % Teuerung 61 % Steigerung der Energiekosten 48 % Klimawandel 44 %



Größte Sorgen in Österreich:

Teuerung 69 % Krieg 65 % Inflation 61 % Korruption 55 % Steigerung der Energiekosten 53 %



Größte Sorgen in der Schweiz:

Krieg 59 % Teuerung 58 % Klimawandel 48 % Umweltverschmutzung 42 % Inflation 39 %



Beziehungen und die Natur als größte Glücksbringer

Die größte Kraft schöpfen die Menschen aus ihrem privaten Umfeld, allen voran aus der Familie (69 %) und aus Freundschaften (51 %). Weitere Glücksbringer sind Natur (44 %), Gesundheit (41 %), Reisen (35 %), Haustiere (32 %) und Bewegung bzw. Sport (31 %). Frauen schätzen dabei die sozialen Aspekte wie Familie und Freundschaften stärker als Männer. Freizeitaktivitäten (Musik, Kultur, etc.) sind für die unter 30-Jährigen wichtiger als für andere Altersgruppen.

Wenn es darum geht, was den Befragten zuletzt persönlich wichtiger geworden ist, werden die Bereiche Gesundheit (57 %), Sicherheit/Frieden (50 %), finanzielle Absicherung (41 %), Lebensqualität bzw. Work-Life-Balance (40 %), Umwelt- und Klimaschutz (37 %) sowie Nachhaltigkeit (35 %) genannt. Hier gibt es deutliche Abweichungen zur jüngsten Altersgruppe: Dieser sind soziale Kontakte, Bewegung/Sport, Hobbies/Freizeitaktivitäten, Gleichberechtigung/Toleranz sowie Bildung im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen wichtiger geworden.

Sparen bei Energie und Nahrung

Nach dem starken Anstieg der Lebenserhaltungskosten wurde im Rahmen der Generali Zukunftsstudie auch nach den bereits getätigten und vorstellbaren Sparpotentialen gefragt. Die Top-3-Maßnahmen für die Menschen in der DACH-Region sind: Strom sparen (54 %), Heizkosten senken (46 %) und günstigere Lebensmittel einkaufen (43 %). Frauen und Personen zwischen 50 und 75 Jahren wollen sich durchwegs stärker einschränken als Männer und die jüngere Generation. Auch in Deutschland und in Österreich wird mehr gespart als in der Schweiz. Energie- und Wassersparen ist vor allem bei den 60- bis 75-Jährigen ein großes Thema. In Deutschland ist das Wassersparen wesentlich wichtiger als in Österreich und der Schweiz.

Fragt man genauer nach, wo weiteres Einsparungspotential besteht, so werden am häufigsten genannt: Dinge verkaufen, die man nicht benötigt (22 %), genereller Konsumverzicht (17 %), größere Anschaffungen auf bessere Zeiten verschieben (17 %), mehr Dinge selbst machen (16 %), und günstiger verreisen (16 %).

Nachhaltigkeit wird stark an Bedeutung gewinnen

Mit Blick auf die Zukunft schätzen die Befragten die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit als immer wichtiger ein (68 %), gefolgt von Selbstfürsorge (61 %), Achtsamkeit für sich selbst und seine Umwelt (58 %), Reduktion auf das Wesentliche (57 %) und Konzentration auf das Hier und Jetzt (55 %). Solidarität im regionalen Umfeld, Individualität und (Mit-)Menschlichkeit ist für die unter 30-Jährigen ein signifikant größeres Thema als für ältere Menschen.

Link zu weiteren Grafiken und der Studienpräsentation

Generali Deutschland, Österreich und Schweiz

Die Generali Österreich gehört zur der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit 19,4 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und rund 13 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 81,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 vertreten. Mit mehr als 82.000 Mitarbeiter_innen, die 69 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.

Rückfragen & Kontakt:

Generali Österreich

Angelika Knap

Pressesprecherin

(01) 534 01-12443

presse.at @ generali.com

www.generali.at