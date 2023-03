Musikverein Graz präsentiert neues Haydn-Fest mit Adam Fischer und die Saison 2023/24

Es geht los: Neues Haydn-Fest mit Adam Fischer zur Eröffnung!

Graz (OTS/LCG) - Der zweitälteste Konzertveranstalter Österreichs startet die 209. Saison mit einem großen Haydn-Fest, das Ehrenmitglied Adam Fischer exklusiv gestalten und welches 2024 und 2025 seine Fortsetzung finden wird. Im Zentrum stehen nicht nur bedeutende Instrumentalwerke, sondern auch Vokalmusik wie die Oper „Orfeo ed Euridice“ (2024: „Die Jahreszeiten“, 2025: „Die Schöpfung“). Ergänzend dazu bilden in weiteren Abonnement-Zyklen als Gedenkkonzert für Nikolaus Harnoncourt Haydns „Theresienmesse“ (Concentus Musicus Wien, Wiener Sängerknaben, Chorus Viennensis), Bläserkammermusik sowie die drei „Tageszeiten-Symphonien“ in den Philharmonischen Soiréen der Grazer Philharmoniker einen österreichweit einzigartigen Haydn-Schwerpunkt.

Orchesterkonzertzyklus: Vielfalt ist weiblich!

Gefragte Dirigentinnen unserer Zeit feiern ihr Musikvereinsdebüt mit Werken von Bach bis Korngold: Marie Jacquot leitet erstmals das jährliche Gastspiel der Wiener Symphoniker und Joana Mallwitz dirigiert als neue Chefdirigentin das Konzerthausorchester Berlin. Mit der 26-jährigen Anna Handler stellt sich eine der interessantesten Newcomerin neu am Pult der Grazer Philharmoniker im Rahmen einer Philharmonischen Soirée vor. Weiters zu Gast sind Markus Poschner (ORF Radio-Symphonieorchester Wien), Axel Kober, Emmanuel Tjeknavorian, Gaetano Lo Coco oder Vassilis Christopoulos als neuer Chefdirigent der Grazer Philharmoniker.

Repertoireglanzlichter bilden Beethoven 7, Bruckner 3, Mendelssohns Violinkonzert, Mozarts Oboenkonzert (Sebastian Breit) oder Tschaikowskys Klavierkonzert (Anna Vinnitskaya), aber auch Raritäten wie Korngolds „Sinfonietta“, Weinbergs Suite für Orchester, Ravels „Klavierkonzert für die linke Hand“ (Claire Huangci) oder Iannis Xenakis‘ „Metastaseis“ (B).

Youth Orchestra Alpe Adria (YOAA): Grenzenlose Exzellenz

Das im Musikverein beheimatete YOAA vereint im Rahmen eines EU-Projekts in Kooperation mit dem Johann-Joseph-Fux Konservatorium junge Talente aus Österreich, Slowenien, Kroatien, Frankreich und Ungarn. Im Vordergrund stehen das Bauen musikalischer Brücken sowie die Förderung musikalischer Exzellenz im Rahmen eines internationalen Netzwerks. Nach dem Gründungskonzert im Musikverein unter der Leitung von Julian Rachlin folgen weitere Konzerte in den Partnerländern. Auf dem Programm stehen ein Auftragswerk an Judit Varga sowie Mahlers Erste Symphonie.

Liederabende: Vokale Brillanz von Schubert bis Bellini

Auch das Liederabend-Abonnement ist von Internationalität und Repertoirevielfalt geprägt, wenn Camilla Nylund („Fin de Siècle“), Lisette Oropesa (Belcanto), Patricia Nolz (Brahms), Klaus Florian Vogt (Schuberts „Schöne Müllerin“) und Andrè Schuen (Schubert und Mahler) diesen exquisiten Konzertreigen gestalten werden.

Oper konzertant: Giuseppe Verdi mit Kammersänger Ferruccio Furlanetto

Nach Haydns „Orfeo ed Euridice“ ist eine Perle der Operngeschichte zu erleben: Unter der Leitung von Francesco Ivan Ciampa kommt Verdis „Attila“ mit Ferruccio Furlanetto, María José Siri, George Petean, Fabio Sartori und der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor in Weltklassebesetzung zur Aufführung.

Noch mehr Kammermusik: Musikgenuss auch am Nachmittag

Der Kammermusikzyklus wartet mit bekannten Gästen auf, darunter Philharmonic Five („Neujahrskonzert“), das Alban Berg Ensemble Wien, Eggner Trio („Schubertiade“) oder die dynamischen Ensembles Rondo Solisti und Trio Lumi. Kammermusik am Nachmittag präsentieren im Rahmen der Salonkonzerte Ensembles wie das Kammer Ensemble Oberschützen, Zoran Schmitz Trio oder Harfenduo Anna Voronova und Daria Khoroshun. Die Nachmittagskonzerte finden im eleganten Blauen Salon (Congress Graz) statt.

Solistenkonzertzyklus: Harfenklänge, Orgelmusik und ein neues Instrument

Xavier de Maistre gilt als einer der führenden Harfenisten. Als leidenschaftlicher Verfechter seines Instruments definiert er die Grenzen des Harfenspiels stets neu. Zudem gastiert Grigory Sokolov, dessen stets ausverkaufte Konzerte durch feinsinnige, virtuose und gleichzeitig unaufgeregte Art des Musizierens bestechen. Weiters zu Gast sind Julian Rachlin im Trio, Perkussionist Christoph Sietzen oder Organist Christian Schmitt. Bei deren gemeinsamen Konzert kommt ein neuartiges Instrument zum Einsatz: Rupert Huber präsentiert das von der AVL entwickelte Instrument Irvine, das Klangexperimente und Live-Kompositionen zu Gehör bringt.

Noch mehr Musikverein und umfassende Talentförderung

„Musikverein Plus“ umfasst Probenbesuche der Grazer Philharmoniker („Probe:Hören“), Einführungen, Musikalische Aperitifs (Kurzkonzerte vor Abo-Konzerten) mit Talenten der Kunstuniversität Graz, die in weitere Folge die Chance bekommen, Salon- und Kammerkonzerte im Musikverein gestalten zu können. Jazz Lounges im Foyer nach den Philharmonischen Soiréen bereichern das Konzertangebot auch in diesem Musikgenre.

Familienkonzerte für alle

Für das junge und junggebliebene Publikum bietet der Musikverein bunte Familienkonzerte und eine neue Kooperation mit dem Jugendtheater Next Liberty („Hexe Hillary geht in die Oper!“). Auch für Schulklassen gibt es zahlreiche Angebote wie Workshops und Probenbesuche.

Rückschau: Innovation und Tradition in 1.000 Konzerten, Talente, Stars und Repertoire seit 2008

Seit 2008 ist Intendant Michael Nemeth für die Gesamtleitung des 1815 gegründeten Musikvereins verantwortlich. Im Zuge der kontinuierlichen Steigerung des Konzertangebots und der Etablierung innovativer Konzertformate wuchs die Betriebsleistung um 35 Prozent bei einer konstanten Eigenwirtschaftlichkeit von über 80 Prozent. Während der Coronakrise trugen intensive PR-Maßnahmen des dynamisch-kreativen Musikvereins-Teams und attraktive Streaming-Produktionen mit mehr als 60.000 Online-Zugriffen dazu bei, den Abonnement- und Mitgliederstand von mehr als 2.300 hochzuhalten, neues Publikum zu erreichen und Verlässlichkeit im Krisenmanagement zu beweisen. In den 14 Spielzeiten mit mehr als 1.000 Veranstaltungen und etwa 38.000 Besuchern pro Saison gelang eine überregional beachtete Internationalisierung durch Debüts und regelmäßige Anbindung weltweit gefragter Solisten (u.v.a. Anna Netrebko, Cecilia Bartoli, Diana Damrau, Elīna Garanča, Juan Diego Flórez, Jonas Kaufmann, Asmik Grigorian, Christina Pluhar), Dirigenten wie Christian Thielemann, Riccardo Muti, Mariss Jansons oder Franz Welser-Möst sowie Orchestern, darunter die Wiener Philharmoniker, Tschechische Philharmonie, Concertgebouw Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra. Nachhaltig ist auch die regelmäßige Einbindung der Grazer Philharmoniker mit 13 Konzerten pro Saison.

In den kommenden Spielzeiten wird der erfolgreiche Weg mit zwei weiteren Haydn-Festen mit Adam Fischer (2024 und 2025), einer großen Repertoirebreite, der weiteren Etablierung des Youth Orchestra Alpe Adria und einer noch intensiveren Einbindung heimischer Talente und internationaler Gastkünstler fortgesetzt – Musik verbindet, überwindet Grenzen und ist unverzichtbarer Teil unseres gesellschaftlichen Lebens!

Die neuen Abo-Varianten: Flexibel, günstig und komfortabel

In gewohntem Komfort ist jeder Zyklus als Abo buchbar. Da sich nicht jeder Geschmack in Zyklen darstellen lässt, bietet der Musikverein auch flexible Abos, je nach Interesse und Vorlieben, an.

Über den Musikverein Graz

In der Saison 2021/22 wurden 63 Konzerte von 38.000 Besuchern frequentiert. Die Eigenwirtschaftlichkeit liegt bei 83 Prozent, der Subventionsanteil bei 17 Prozent. Der Musikverein zählt 2.300 Mitglieder und 2.250 verkaufte Abonnements. Weitere Informationen auf musikverein-graz.at

Tickets für die Programm-Highlights des Musikvereins Graz sind über das neue Klassikportal von CTS EVENTIM Austria auf klassikticket.at erhältlich.



