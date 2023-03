Favoriten: Party mit „Sumawind“ im Böhmischen Prater

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ startet voll Elan in die Saison 2023. Geplant sind vergnügliche Aktivitäten aller Art, vom „Country Fest“ bis zum „Drehorgel-Festival“. Am Samstag, 25. März, wird die Saison mit einem Konzert der Combo „Sumawind“ im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) schwungvoll eröffnet. Der Musik-Abend mit der vielseitigen Band beginnt um 19.00 Uhr (Einlass: ab 18.00 Uhr). Der Eintritt zur fröhlichen „Opening Party“ ist kostenlos. Infos und Tisch-Reservierungen: Telefon 0676/720 94 11 bzw. E-Mail m.fritz@musicreport.at.

Suzy (Gesang), Mario (Akkordeon plus Keyboard), Jimi (Gitarre) und Dominik (Schlagwerk) gehören der Gruppe „Sumawind“ an. Das Repertoire der Formation ist groß (Schlager, Hits, Evergreens, volkstümliche Lieder, Balladen, Rock, u.a.). Im Laufe der Zeit arbeitete das beliebte Ensemble öfter mit prominenten Kollegen, darunter Roberto Blanco und Jürgen Drews, zusammen. Details im Internet: www.sumawind.at/.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

