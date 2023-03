Korosec: Pflegelehre ist weiterer Schritt gegen den Personalmangel

Seniorenbund-Präsidentin begrüßt die in Begutachtung gegangene Pflegelehre als Teil der notwendigen und umfassenden Personaloffensive im Pflegebereich.

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec begrüßt die Begutachtung der Pflegelehre, die ab Herbst 2023 bundesweit ausgerollt wird, als weiteren Schritt gegen den Personalmangel im Pflegebereich.

„Pflege ist nicht nur Beruf, sondern vor allem Berufung. Dass sich junge Menschen für diesen zutiefst sozialen Berufszweig interessieren, ist sehr wertvoll“, so Korosec. „Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen mit der Pflegelehre rechtzeitig eine fundierte Ausbildung bieten können, bevor wir sie an andere Berufszweige verlieren“, betont sie.

Die drei bis vier Jahre dauernde Lehre mit Abschluss Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenz ist für junge Menschen eine umfassende und auch altersgerechte Ausbildung in den Pflegeberuf. „Das festgelegte Mindestalter von 17 Jahren für die Arbeit mit Patientinnen und Patienten sorgt dafür, dass wir junge Menschen nicht ans Bett stellen, sondern im richtigen Tempo an alle Aspekte des Pflegeberufs heranführen. Diese Vorgehensweise steht überdies in Einklang mit der EU-weiten Richtlinie, die Arbeit im Gesundheitsbereich mit Menschen erst ab dem 17. Lebensjahr vorsieht“, erklärt die Seniorenbund-Präsidentin.

Personaloffensive ist Gebot der Stunde – Verhandlungen zur Pflegereform sofort wiederaufnehmen!

Für Korosec ist die Pflege ein wichtiger, aber nur ein Schritt der notwendigen und umfassenden Personaloffensive im Pflegebereich. „Die Pflegelehre ist ein Instrument, um langfristig Pflegenachwuchs sicherzustellen. Darüber hinaus besteht weiterhin akuter Bedarf an Pflegepersonal, mindestens 75.000 Pflegekräfte alleine bis 2030“, warnt sie. Dringend Handlungsbedarf bestehe etwa bei den Arbeitsbedingungen für Pflegeberufe sowie bei der Finanzierung der 24-Stunden-Betreuung.

Die Seniorenbund-Präsidentin fordert Gesundheitsminister Johannes Rauch daher auf, die Verhandlungen zur Pflegereform sofort wieder aufzunehmen. „Die Finanzausgleichsverhandlungen sind bereits in vollem Gange, die umfassende Pflegereform muss hier unbedingt mitverhandelt werden. Dazu braucht es rasche Gespräche mit allen Beteiligten. Wenn wir diese Chance verpassen, wird der Status Quo erneut für mehrere Jahre einzementiert – und dieses Zuwarten können wir uns nicht leisten!“, so Korosec abschließend.

