Topspiel Italien vs. England zum Start der Fußball-EM-Qualifikation 2024 am Donnerstag live auf PULS 24 & puls24.at

Wien (OTS) - PULS 24 überträgt den Kracher aus Gruppe C, Italien vs. England, zum Start der Gruppenphase der Qualifikation zur UEFA Euro 2024 in Deutschland am Donnerstag, 23. März live aus Neapel. Im ehrwürdigen Stadio Diego Armando Maradona kommt es zur Neuauflage des EM-Finales 2020, das die Italiener in London mit 3:2 im Elfmeterschießen für sich entschieden und sich den zweiten EM-Titel sicherten.



Bei der Weltmeisterschaft in Katar war für die „Three Lions“ im Viertelfinale gegen den späteren Finalteilnehmer Frankreich Endstation. Die „Squadra Azzurra“ verpasste die Endrunde im Dezember 2022. Zum Auftakt der Gruppenphase wollen beide Favoriten auf den Gruppensieg die drei Punkte. Malta, Ukraine und Nordmazedonien sind die weiteren Teams aus Gruppe C. England, das Team von Coach Gareth Southgate, wartet seit sechs Spielen auf einen vollen Erfolg gegen die von Roberto Mancini betreuten Italiener.



Weiter geht’s bereits am Sonntag, 26. März um 20:15 Uhr auf PULS 24 und im Livestream auf puls24.at mit Spieltag 2 aus der Gruppe C und dem Duell Malta gegen Italien. Dabei trifft Maltas Teamchef Michele Marcolini, der seit Jänner im Amt ist, auf sein Heimatland.



PULS 24 SPORT-Team:

Moderator: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Field Reporter: Mario Hochgerner

PULS 24 SPORT-Team:

Moderator: Mario Hochgerner

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Field Reporter: Phillip Hajszan

