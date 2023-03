Die beliebtesten Firmenfahrzeuge 2022

Wien (OTS) - LeasePlan, der führende markenunabhängige Flottenmanager in Österreich, hat die meistbestellten Firmenfahrzeuge im vergangenen Jahr ermittelt. 6 der Top 10 Firmenautos sind bereits vollelektrisch. Unangefochten an der Spitze und damit das beliebteste Firmenauto 2022 ist wiederholt der Škoda Octavia. Das Ranking wurde anhand der Bestellungen von LeasePlan-Kunden erstellt.

Top 10 der beliebtesten Firmenautos 2022

Škoda dominiert wiederholt das Ranking der beliebtesten Firmen-PKW im Jahr 2022. Gleich 3 Modelle des Anbieters (Octavia, Enyaq, Superb) schaffen es unter die Top 10, wobei der Škoda Octavia mit Abstand das beliebteste Firmenfahrzeug war. Der Anteil an Elektroautos stieg deutlich – 2022 waren bereits 60% der Top 10 Firmenautos vollelektrisch, im Vergleich zu 20% im Jahr 2021. Besonders beliebt bei den LeasePlan-Kunden waren das Model Y von Tesla (Platz 2) sowie der Škoda Enyaq (Platz 3). Auf den weiteren Plätzen finden sich u.a. Stromer von BMW, Cupra und VW.

Die Top 10 Firmenautos im Detail:

Škoda Octavia (8,9% Anteil an allen PKW-Bestellungen 2022) Tesla Model Y (4,4%) - Elektro Škoda Enyaq (3,4%) - Elektro Škoda Superb (3,3%) Audi A4 (3,3%) BMW iX3 (3,2%) - Elektro BMW i4 (3%) - Elektro Cupra Born (2,8%) - Elektro VW ID.4 (2,6%) – Elektro Škoda Karoq (2,6%)

Hessel Kaastra, Geschäftsführer von LeasePlan Österreich zu den Top 10 Firmenautos: „ Dass bereits sechs E-Autos unten den Top 10 der beliebtesten Firmen-PKW sind, zeigt, dass Stromer in Österreichs Fuhrparks angekommen sind und mittlerweile gegenüber Verbrennern deutlich bevorzugt werden. Das Interesse an nachhaltiger Mobilität bei Unternehmen ist ungebrochen hoch. “

Unternehmen entscheiden sich primär für reinelektrische Fahrzeuge

Bereits jede dritte Bestellung von LeasePlan-Kunden in 2022 war ein Elektro- oder Hybridauto. 2021 war es noch jede vierte Bestellung. Unverändert blieb die klare Präferenz für reinelektrische Autos: rund 75% der bestellten PKW mit alternativem Antrieb waren Stromer. Ein genauerer Blick auf die meistbestellen E-Fahrzeuge zeigt ein buntes Bild verschiedenster Marken. Neben Tesla ist BMW mit den Modellen iX3 (Platz 3) und i4 (Platz 4) gleich zweimal in den Top 5 vertreten. An Beliebtheit verloren hat der Škoda Enyaq, der im Vergleich zu 2021 nicht mehr das Ranking anführt und nun auf dem zweiten Platz rangiert. Im Gegenzug wurde der Cupra Born deutlich häufiger bestellt und findet sich nun ebenfalls unter den Top 5.

Die Top 5 meistbestellten E-Fahrzeuge 2022:

Tesla Model Y (12% Anteil an allen E-Fahrzeugbestellungen 2022) Škoda Enyaq (9,3%) BMW iX3 (8,8%) BMW i4 (8,2%) Cupra Born (7,6%)

Leasing von Transportern wird immer beliebter

Gewerbekunden entscheiden sich immer häufiger für Leasing. 2022 war bereits jede vierte Bestellung ein Transporter. 2021 war es noch jede fünfte Bestellung. Im Gegensatz zu 2021 schaffte es jedoch kein E-Transporter im Vorjahr unter die Top 10. Zu den meistbestellten Transportern zählen der Renault Express und der Ford Transit Custom, beide machten fast die Hälfte aller bestellten Transporter aus, sowie der VW Caddy.

2022 brachte Bewegung in das Beliebtheitsranking

Lange Lieferzeiten bei einigen Herstellern und die teils drastischen Preiserhöhungen wirkten sich wie erwartet auf das Bestellverhalten der LeasePlan-Kunden aus. Unabhängig von den Marktentwicklungen zeigt sich aber, dass E-PKW immer stärker nachgefragt werden und fester Bestandteil von immer mehr Fuhrparks in Österreich sind. Eine Entwicklung, die jedoch bei Transportern noch nicht erkennbar ist. Hessel Kaastra dazu: „ Bei E-Transportern müssen die Hersteller noch deutlich an der Technologie arbeiten, damit diese ohne Einschränkungen im Daily Business unserer Kunden eingesetzt werden können. Wir sehen hier eine positive Entwicklung vor allem durch neue Hersteller, die Fahrzeuge müssen aber endlich auf die Straße, um sich beweisen zu können. Die klassischen Hersteller haben jedenfalls noch einige Hausaufgaben zu erledigen, um nicht den Anschluss zu verlieren. “

Über LeasePlan Österreich

LeasePlan Österreich wurde im Jahr 1983 gegründet und ist der führende Spezialist für Fuhrparkmanagement und Car-as-a-Service in Österreich. Die LeasePlan-Gruppe steht mit über 1,9 Millionen Fahrzeugen und Standorten in mehr als 29 Ländern für innovative und nachhaltige Mobilitätslösungen. LeasePlan kümmert sich um alles rund um den Fuhrpark, damit sich Unternehmen – egal welcher Größe – auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.leaseplan.at

