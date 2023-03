Viva con Agua am Weltwassertag: Wasser ist ein Menschenrecht

Das internationale Netzwerk macht mit der Kampagne #WaterIsAHumanRight auf die globale Trinkwassersituation aufmerksam

Wien (OTS) - Wasser ist Leben. Trotzdem haben 771 Millionen Menschen nicht einmal eine Grundversorgung mit Trinkwasser - das sind mehr Menschen als Europa Einwohner hat. Deshalb fordert Viva con Agua „Wasser für alle – alle für Wasser“, denn Wasser ist ein Menschenrecht.



Am Weltwassertag am 22. März setzt Viva con Agua über Stadt- und Landesgrenzen hinaus ein Zeichen mit der Kampagne #WaterIsAHumanRight. In die illustre Reihe der bestehenden Testimonials von Den Ärzten bis zu Marco Pogo reiht sich dieses Jahr Greta Thunberg ein, die unter dem Motto des diesjährigen Weltwassertags (“Gemeinsam schneller zum Ziel”) zusammen mit Viva con Agua die enge Verbindung von Klima und Wasser sichtbar macht.

Als wichtiges Signal für die Botschaft #WaterisaHumanRight werden Bilder der Kampagne auf dem Times Square in New York veröffentlicht, wo aktuell die UN Water Conference stattfindet - die wichtigste Wasserkonferenz der letzten Jahrzehnte. Viva con Agua nimmt mit einer Delegation teil und nutzt die Aufmerksamkeit der Welt, um weiter für eines der wichtigsten Themen unserer Zeit zu sensibilisieren.



Über Viva con Agua: Viva con Agua setzt sich seit 10 Jahren in Österreich für den sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser, Sanitärversorgung und Hygiene weltweit ein. www.vivaconagua.at

Viva con Agua Wasserball

Am 13. Mai feiert der Viva con Agua Wasserball als alternativer Benefizball eine Nacht lang das Menschenrecht auf Wasser und macht seine enorme Bedeutung freudvoll erlebbar. Rapper Maeckes, Amadeus Award Gewinner Farewell Dear Ghost, Aktivistin Arabel Karajan und Beatboxing Weltmeister Skiller, rising star Rahel, Newcomerin Elav und Produzent Drew Moyo aus Malawi heizen in der Ottakringer Brauerei ein, Österreichs bekannteste Poetry Slammerin Yasmo führt durch den Abend. Alle Erlöse gehen in die Projektarbeit von Viva con Agua.

Datum: 13.05.2023

Ort: Ottakringer Brauerei

Wien, Österreich

Url: http://wasserball.vivaconagua.at

