Red Bull Erzbergrodeo 2023: Zahlen und Fakten hinter dem World Xtreme Enduro Supreme!

Vom 8. bis 11. Juni 2023 versammelt sich die Elite des Motorrad-Offroadsports am Steirischen Erzberg – ebenso wie tausende ambitionierte Extrem-Enduro Athleten aus aller Welt.

Red Bull Erzbergrodeo als Meeting-Point der (internationalen) Wirtschaft

Das Red Bull Erzbergrodeo versammelt nicht nur die Weltelite des Endurosports am Berg aus Eisen. Die beeindruckende Medien- und Social Media-Reichweite sowie die zigtausenden Besucher vor Ort machen das Red Bull Erzbergrodeo auch für die Wirtschaft zu einer äußerst interessanten Plattform. Nationale und internationale Unternehmen orten das große Potenzial und streben an, als Partner und Sponsor Teil des Kult-Spektakels zu werden. Namhafte Red Bull Erzbergrodeo Partner wie Red Bull, KTM, Husqvarna, GASGAS, ServusTV, ORF Sport, Blakläder, Mitas, Motorex, Akrapovic, 24MX, Acerbis, Egger Bier, Milwaukee Tools, HDI Versicherung, Polaris Offroad, LOUIS Motorrad, Kronehit und Motorradreporter nutzen das Event längst nicht nur um ihre Brands vorzustellen, sondern um neue Kontakte zu knüpfen und Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. "Das Red Bull Erzbergrodeo kann nicht zuletzt dank der erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren langfristigen Partnern Maßstäbe setzen. Ich freue mich daher besonders darüber, das sich unsere Partner am Red Bull Erzbergrodeo auch untereinander austauschen und daraus erfolgreiche Kooperationen entstehen.", so Red Bull Erzbergrodeo-Mastermind Karl Katoch.

"Wir integrieren alle Sponsoren in den Eventablauf - als Patronanzgeber der Rennbewerbe, als Show-Highlights ihm Rahmenprogramm, in Form von Gewinnspielen für Teilnehmer und Besucher oder als unverzichtbarer Support für die Eventorganisation. Damit stehen unsere Partner nicht nur vor Ort in direktem Kontakt zu den zig-tausenden Besuchern sondern werden auch in der Kommunikation vor, während und nach dem Event mittransportiert.", beschreibt Organisationschef Mark Schilling die äußerst positive Kooperation mit den Red Bull Erzbergrodeo Partnern.

Enormer Aufwand hinter den Kulissen des Events

360 Tage im Jahr dröhnen am Erzberg die Motoren - allerdings die der Haulys, S-LKWs und anderer schwerer Abbaugeräte. Der Abbau des hochwertigen Eisenerzes läuft ganzjährig 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche. Nur an fünf Tagen ruhen die Bergmänner und überlassen ihren Berg den Stollenreifen tausender Xtreme Enduro Fans aus aller Welt. "Das Zeitfenster für den Aufbau der Red Bull Erzbergrodeo Arena und der Paddocks sowie für die Errichtung der nötigen Infrastruktur ist denkbar knapp, unsere Crew leistet da Enormes. Wir bespielen quasi einen völlig leeren Platz und stellen innerhalb von 5 Tagen eine komplette Kleinstadt für mehr als 7.000 Bewohner auf den Erzberg. Der Abbau der gesamten Veranstaltungseinrichtungen muss dann innerhalb von 2 Tagen erledigt sein.", beschreibt Organisationsleiter Mark Schilling die Herausforderungen an das Aufbauteam.

"Wir bringen eigene Stromaggregate, legen Strom- und Wasserleitungen, platzieren sanitäre Einrichtungen, bauen die Fahrerlager auf und sogar Straßen und Fußwege müssen geplant, angelegt und beschildert werden. Ein wichtiger Teil der Aufbauarbeiten ist die Einrichtung der Sperrzonen, die zur Sicherheit aller Besucher unerlässlich sind. Ein aktives Bergbaugebiet ist eben mit keiner anderen Eventlocation vergleichbar.", so Schilling. 600 Mitarbeiter umfasst die gesamte Crew, die 2023 für den reibungslosen Ablauf der weltweit einzigartigen Veranstaltung hinter den Kulissen verantwortlich ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Mega-Veranstaltung ist das Besucherverkehr-Leitsystem. Kostenlose Shuttle-Busse verbinden den Besucher-Parkplatz, das Hauptfahrerlager und die Red Bull Erzbergrodeo Arena um Teilnehmern und Fans eine komfortable Erreichbarkeit dieser Hot-Spots zu bieten. "Der Besuchertransport stellt immer eine Achillesferse am Berg aus Eisen dar, denn wir wollen die Fans natürlich so nahe wie möglich zur Action bringen. Beim Red Bull Erzbergrodeo Hauptrennen am Sonntag bringen die Shuttlebus-Linien die Fans zu den Zuschauerzonen am Berg.", erklärt Mark Schilling. Über die beiden Shuttlebus-Linien können somit insgesamt 10 Besucherzonen des Red Bull Erzbergrodeo erreicht werden.

Der Gesamtaufwand hinter dem Event lässt sich anhand einiger Zahlen erahnen. Alleine für die Einrichtung der 5 Fahrerlager und der dazugehörigen Infrastruktur werden knapp 1.000 Sperrgitter und Bauzäune eingesetzt. Für Gastronomie, VIP-Service, Organisation und Aussteller wird eine Fläche von 3.500 m2 mit Pagodenzelten und Raumcontainern in der Red Bull Erzbergrodeo Arena verbaut. An die Teams für Streckenbau, Streckensicherung, Guide-Service, Organisation, VIP-Service, Presse und TV-Produktion werden nicht weniger als 1.000 durchnummerierte Kennzeichnungswesten zur Identifizierung am Berg ausgegeben.

Für den Transport der VIP-Gäste stellt Milwaukee seine SUV und Pick Up Flotte zur Verfügung, die die Red Bull Erzbergrodeo Special Guests zu den spektakulärsten Teilen der Rennstrecken brachten. Erzbergrodeo Partner Polaris stellt geländetaugliche Quads und Side-by-Sides für die Organisation und die exklusiven VIP-Offroadtouren zur Verfügung, bei denen auch in Kooperation mit Ride Xpower auf brandneue Husqvarna Offroadmotorrädern gefahren wird. Für den Transport der Medienvertreter aus aller Welt stehen geländegängige ATVs, Side-by-Sides, Geländewägen und 9-Sitzer Busse bereit. 30 Kilometer misst die Schlange, würde man alle Organisationsfahrzeuge hintereinander aufstellen. Diese Länge entspricht der Entfernung zwischen Leoben und Eisenerz!

Die Red Bull Erzbergrodeo Streckenbau-Crew ist mit 30 Fahrzeugen am Berg aus Eisen unterwegs und bohrt mit Spezialbohrern und 15 mobilen Stromaggregaten mehr als 6.000 Löcher in den steinharten Boden um die Streckenbegrenzungen für Mitas Rocket Ride, Blakläder Iron Road Prolog und Red Bull Erzbergrodeo zu errichten. 20 Kilometer Absperrband werden alleine für die Streckenbegrenzungen eingesetzt. Der Streckenbau wird von Wacker Neuson mit leistungsstarken Baumaschinen unterstützt und vom schwedischen Arbeitsbekleidungshersteller Blakläder mit hochfunktioneller und robuster Workwear ausgestattet. Der österreichische Premium-Anhängerproduzent Humer stellt extra für den Red Bull Erzbergrodeo Streckenbau gebaute Schwerlast-Anhänger zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit der A1 Telekom wird für die Veranstaltung ein eigener Handy-Zusatzmast am Erzberg errichtet um die mobile Kommunikation der zig-tausenden Besuchern zu ermöglichen. Dazu wird seitens der Veranstaltung 4 eigene WLAN-Netze für die wichtigsten Organisationsbereiche installiert - und somit auch die Kommunikation von hunderten Medienvertretern in die Welt garantiert. Für die interne Kommunikation beim Red Bull Erzbergrodeo sind 280 Funkgeräte mit 4 Relaisstationen und 9 Funkkanälen im Einsatz.

Das Red Bull Erzbergrodeo setzt auch ein umfassendes Abfallentsorgungs- und Mülltrennungskonzept vor Ort um. 2022 wurden 50 Tonnen Abfall über mehr als 400 Sammelbehältern erfasst und umweltgerecht entsorgt. Darüber hinaus wurden 7.000 Fahrer, Begleiter und Overnight-Gäste mit rund 15.000 Sammelsäcken für die getrennte Sammlung von Getränkeflaschen und -dosen ausgestattet. Mit dieser Infrastruktur konnten während der Veranstaltung 80% der anfallenden Abfälle getrennt erfasst und einer Verwertung zugeführt werden. Mit dieser sinnvollen Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung konnten 13.000 kg CO2-Einsparung erzielt werden.

HARD FACTS RED BULL ERZBERGRODEO 2022

7.000 Personen bevölkerten die „Kleinstadt am Berg aus Eisen“ während der 26sten Ausgabe

knapp 40.000 Personen erlebten das Red Bull Erzbergrodeo 2022 vor Ort an den 4 Veranstaltungstagen

3.500 m2 Fläche wurden 2022 mit Pagodenzelten und Raumcontainern in der Red Bull Erzbergrodeo Arena verbaut

2 Shuttlebus-Linien brachten Besucher zu den Besucherzonen des Red Bull Erzbergrodeo 2022

10 Besucherzonen wurden für das Red Bull Erzbergrodeo 2022 eingerichtet

1.200 Teilnehmer aus 40 Nationen am Start beim Red Bull Erzbergrodeo 2022

8 Finisher beim Red Bull Erzbergrodeo 2022 (von 500 Startern)

50 Tonnen Müll wurden am Red Bull Erzbergrodeo 2022 getrennt, entsorgt und recycled

13 Tonnen CO2-Einsparung konnten so am Red Bull Erzbergrodeo 2022 erreicht werden

280 Funkgeräte waren beim Red Bull Erzbergrodeo 2022 im Einsatz (4 eigens errichtete Sendestationen)

10.268 km Luftlinie Anreiseweg um am Red Bull Erzbergrodeo 2022 teilzunehmen (Juan Felipe Bustamante/Ecuador)

58 % aller Teilnehmer des Red Bull Erzbergrodeo 2022 in Altersklasse 18 - 29 Jahre

52 % der Red Bull Erzbergrodeo 2022 Teilnehmer starteten auf KTM

60 % aller am Red Bull Erzbergrodeo 2022 teilnehmenden Motorräder sind 300 ccm Zweitakter

27.500 Meter Glasfaserkabel wurden für Red Bull Erzbergrodeo Live-TV Übertragung 2022 am Erzberg verlegt

180 Mitarbeiter Red Bull Media House Live-TV Crew sorgten für spektakuläre Bilder der Veranstaltung

20 Live-TV Kameras und 18 Positionen für Red Bull Erzbergrodeo Live-TV Übertragung 2022

10,9 % Marktanteil der Red Bull Erzbergrodeo Live-Übertragung 2019 bei ServusTV

3,9 Mio. Beitragsreichweite Red Bull Erzbergrodeo Facebook während der Veranstaltung 2022

1,8 Mio. Beitragsreichweite Red Bull Erzbergrodeo Video während der Veranstaltung 2022

2,6 Mio. Beitragsreichweite Red Bull Erzbergrodeo 2022 gesamt auf motorradreporter.com

3,2 Mio. Besucher des Red Bull Erzbergrodeo Livetiming 2022 auf motorradreporter.com (an 3 Tagen)





HARD FACTS RED BULL ERZBERGRODEO

895.000 Besucher haben in 26 Jahren das Red Bull Erzbergrodeo besucht

35.000 Athleten aus 46 Nationen und allen Kontinenten haben an 26 Red Bull Erzbergrodeo Ausgaben teilgenommen

5 Tage Aufbauzeit für die Errichtung der „Kleinstadt am Berg aus Eisen“

2 Tage Abbauzeit für alle Veranstaltungseinrichtungen

600 Mitarbeiter sorgen für reibungslosen Ablauf der Veranstaltung

200 Rettungs- & Exekutivkräfte sorgen während der Veranstaltung für maximale Sicherheit

250 motorisierte Guides sorgen während der Veranstaltung für Kontrolle und Sicherheit

30 km misst die Schlange, würde man alle Organisationsfahrzeuge hintereinander aufstellen

6.000 Bohrlöcher für Streckenbegrenzungen müssen Jahr für Jahr in den Berg gebohrt werden

20 km Absperrband werden für Streckenmarkierungen eingesetzt

5 km Sperrgitter alleine für das Red Bull Erzbergrodeo Verkehrsleitsystem (pro Veranstaltung)

160 kg Startnummern werden pro Veranstaltung ausgegeben

1,7 Mio. Euro Veranstaltungskosten für 4 Tage Red Bull Erzbergrodeo

300.000 Euro Sicherheitskosten (Rettungskräfte, Polizei, Feuerwehr, Security)

56 % der Veranstaltungskosten werden in der Region ausgegeben

454.100 km hat Karl Katoch auf dem Weg Wien-Eisenerz in 26 Jahren zurückgelegt (11 Erdumrundungen)

5 von 500 Finisher Red Bull Erzbergrodeo 2015 (niedrigste Zahl)

51 von 500 Finisher Red Bull Erzbergrodeo 1999 (höchste Zahl)

193 km/h Topspeed am Red Bull Erzbergrodeo Iron Road Prolog 2005 (Giovanni Sala / KTM 950 Super Enduro)

18 Siege beim Red Bull Erzbergrodeo machen KTM zur erfolgreichsten Marke am Berg aus Eisen

5 Siege (in Folge) machen Taddy Blazusiak (POL/KTM) zum bisher erfolgreichsten Teilnehmer

5 Siege konnte Graham Jarvis (UK/Husqvarna) bisher erreichen und zog 2019 mit Blazusiak gleich

4,0 Mio. Printauflage der nationalen Medien-Berichterstattung Red Bull Erzbergrodeo

206.000 Seitenfans Red Bull Erzbergrodeo Facebook Page

122.000 Follower Red Bull Erzbergrodeo Instagram Page

