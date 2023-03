Robooter präsentiert auf der Naidex unter dem Motto „Reboot Your Life" mehrere Produkte.

Shanghai, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) - Robooter wird auf der Naidex 2023, einer internationalen Messe für Gesundheit und Rehabilitation, die in Birmingham, Vereinigtes Königreich, vom 22. März bis zum 23. März 2023 stattfindet, eine Reihe von Produkten vorstellen. Der Stand von Robooter wird sich unter der Nr. D71 in Halle 20 des International Convention Centre (ICC), Birmingham befinden. Robooter nimmt an der britischen Ausstellung zum ersten Mal teil und markiert damit den offiziellen Eintritt der Marke in den britischen Rollstuhlmarkt und stellt eine innovative, intelligente und sichere Art der Mobilität vor.

Zu den Höhepunkten der Produktpalette gehören:

Robooter X40: Ein intelligenter Elektrorollstuhl lässt uns die Freiheit und Unabhängigkeit erleben

Robooter X40, ein hochwertiger Elektrorollstuhl, verschönert nicht nur das Leben von Senioren und Menschen mit Behinderungen der unteren Extremitäten, sondern verleiht ihnen auch Intelligenz und Sinn, indem er ihren sozialen Radius erweitert. Mit zwei intelligenten Kerntechnologien, dem sicheren assistierten Fahren und Core Motion Control, schafft die Lösung, die auf „safety-first" basiert, ein leistungsfähigeres und überlegenes intelligentes Erlebnis, das die Aufmerksamkeit zahlreiche Aussteller auf sich zieht.

Robooter E40: Ein bequemer Elektrorollstuhl, der das ultimative Benutzererlebnis bietet.

Robooter E40, der neueste intelligente Leichtgewicht-Elektrorollstuhl der Robooter-Serie, ermöglicht den Informationsaustausch und die Vernetzung von Geräten zwischen Fahrern und ihren Pflegekräften, indem er mehrere Internet-Elemente und ein intelligentes Konzept in sein Design integriert. Die Lösung zeichnet sich außerdem durch Ergonomie, eine Rückenlehne, ein stromlinienförmiges Gestänge, eine faltbare Struktur sowie exklusive multifunktionale Rucksäcke und Netztaschen mit viel Stauraum aus. Außerdem verfügt die Lösung über eine herausnehmbare Lithium-Batterie, die sich jederzeit leicht austauschen und aufladen lässt. Er ist außerdem mit einem Scheinwerfer ausgestattet, der bei Berührung aufleuchtet, um eine sichere Fahrt bei Nacht zu gewährleisten.

Robooter plant, sein Engagement für die Unterstützung des Reiseassistenzsektors fortzusetzen, indem es sein Händlernetzwerk ausbaut und sich dabei auf die Erwartungen von Senioren und Personen mit Behinderungen der unteren Gliedmaßen konzentriert.

Informationen zu Robooter

Robooter ist ein führender und innovativer Hersteller und Anbieter von elektrischen Rollstühlen, der sich dem Ziel verschrieben hat, ein besseres Leben für behinderte und ältere Menschen zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat das Unternehmen durch die Entwicklung einer Reihe von Produkten, darunter Rollstühle, Mobilitätshilfen und Wohnhilfen, kontinuierlich eine technologische Revolution im Reiseassistenzsektor angeführt, mit dem Ziel, intelligentere und sicherere Lösungen für die Reiseassistenz für alle Bedürftigen zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie auf www.robooter.com.

