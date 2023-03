SPÖ Floridsdorf feiert 125 jähriges Bestehen und 40 Jahre Michael Ludwig als Parteimitglied

Mit 96 Prozent der Delegiertenstimmen wurde Bezirksvorsteher Georg Papai am Montag als Bezirksvorsitzender der SPÖ Floridsdorf wiedergewählt.

Wien (OTS/SPW) - „In Floridsdorf stellen wir uns den Herausforderungen der aktuellen Zeit und erarbeiten Lösungen wie Maßnahmen gegen den Klimawandel, begrünen und kühlen Hitzeinseln wie in der Schleifgasse und schauen auf das gute Miteinander der Floridsdorfer:innen. Für uns als Bezirkspartei geht es darum, auch bei kontroversen Themen gemeinsame Lösungen zu finden und diese nach Außen zu tragen“, betonte der Vorsitzende der SPÖ Floridsdorf, Bezirksvorsteher Georg Papai am Montagabend bei der Bezirkskonferenz der in der Volkshochschule Floridsdorf. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Berichte, Anträge und die Wahl des Vorstands. SPÖ Floridsdorf-Vorsitzender, Bezirksvorsteher Georg Papai, erhielt 96 Prozent der Stimmen, der neue Bezirksvorstand wurde ebenso mit mehr als 90 Prozent gewählt. Besonders erfreulich ist das Ergebnis von Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig als Teil des Floridsdorfer Vorstands mit 99% der Delegiertenstimmen. Auch Frauenvorsitzende Marina Hanke freute sich über 97% der Stimmen und Gewerkschaftschef Christian Meidlinger wurde von 94% der Delegierten als Vorstandsmitglied bestätigt. Als Gastrednerin begeisterte Dr.in Pamela Rendi-Wagner, Bundesparteivorsitzende, das Publikum mit ihren Ausblicken auf eine sozialdemokratische Zukunft Österreichs. Ob Bildung, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Umwelt bzw. Klima oder Millionärssteuer - die Sozialdemokratie habe die zeitgemäße, solidarische und gerechte Antwort für die Österreicher:innen, so Rendi-Wagner.****

Traditionellerweise tagte die Floridsdorfer SPÖ-Bezirkskonferenz in der Volkshochschule Floridsdorf. Der Raum war mit rund 250 Delegierten und 50 Gästen gut besucht und die Begeisterung der Genoss:innen für die Sozialdemokratie war deutlich zu spüren.

Pamela Rendi-Wagner betonte in ihrer Rede die soziale Kälte der Regierung. Die Bundesregierung sei säumig und tue nichts, um die Menschen in diesem Land zu entlasten. Sie habe keine Maßnahmen gegen die Teuerung wie einen dringend notwendigen Miet- oder einen Gaspreisdeckel. Rendi-Wagner forderte die Bundesregierung auf, die drohende Mietpreiserhöhung auszusetzen und die Mieten bis 2025 einzufrieren. „Die Rekordinflation hat Österreich fest im Griff. Neben den Kosten für Gas und Strom sind die Mietpreise ein starker Preistreiber,“ so Rendi-Wagner.

Bürgermeister Michael Ludwig pflichtete der Bundesparteivorsitzenden bei und betonte, dass Wien immer dann einspringen müsse, wenn die Bundesregierung wieder säumig sei. Wien habe mit dem 5-Punkte-Programm für Wohnen einen wichtigen und notwendigen Schritt für die Wiener:innen gesetzt, um diese zu entlasten und gegen die Teuerung zu steuern. Dank des sozialen Wohnbaus seien die Mieten in Wien im Vergleich zu vielen anderen internationalen Metropolen günstig. Die Teuerung habe, insbesondere auf dem privaten Wohnungsmarkt, aber auch hier ihre Spuren hinterlassen. Der Wiener Wohnbonus werde für all diejenigen ausgezahlt, die diese Unterstützung jetzt dringend benötigen. Mit weiteren Maßnahmen wie dem Energiebonus werden die Wiener:innen entlastet.

Bezirksparteivorsitzender Georg Papai freute sich besonders über die gelungene Bezirkskonferenz, da es sich im Jahr 2023 um ein besonderes Zusammenkommen handelte: 125 Jahre SPÖ Floridsdorf. Im Herbst werde es eine große Veranstaltung zur Feier dieses Jubiläums geben und ein eigenes 125-Jahre-Buch soll an die Impulse und Persönlichkeiten der SPÖ Floridsdorf in den vergangenen 125 Jahren erinnern.

Großes Highlight der Bezirkskonferenz der SPÖ Floridsdorf war die überraschende Ehrung eines ganz besonderen Floridsdorfer Mitglieds. Bürgermeister Michael Ludwig wurde von der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und von Bezirksparteivorsitzendem Georg Papai feierlich zu seinem 40jährigen Jubiläum unter tosendem Applaus des Publikums gefeiert.

Fotos zur Veranstaltung gibt es hier.



(Schluss) sh

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Floridsdorf

LAbg. Mag. Gerhard Spitzer

Tel.: +43 664 25 66 071

https://www.floridsdorf.spoe.wien/