pool+garden Tulln von 23. bis 26. März 2023

Wintergärten, Sommergärten, Sonnenschutz und Stein im Garten

Tulln (OTS) - Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen - zu Beginn des Frühlings - startet das erste Highlight der Gartensaison 2023 – die pool+garden Tulln. „Wohnen im Garten“ ist das zentrale Thema der Messe und verbindet den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension. Mehr als 400 Aussteller präsentieren Neuigkeiten und Trends bei Pools, Whirlpools, Infrarotkabinen, Gartenmöbel, Gartengestaltung, Beschattung, Sommergärten, Wintergärten. Auf der gleichzeitig stattfindenden "KULINAR TULLN" präsentieren nationale und internationale Aussteller einzigartige Genusswelten und köstliche Produktinnovationen.

Sonnenschutzsysteme, Sonnensegel bis hin zu Markisen und Raffstores

Sunsystems ist spezialisiert, Sonnenschutzsysteme zu entwickeln, die sich genau dem individuellen Bedarf anpassen. Ob Sonnensegel, Terrassendach, Markise oder Raffstore für den Außenbereich, hier wird jeder Kundenwunsch erfüllt. Auf der pool+garden Tulln erhält man alle wichtigen Informationen zu den vielfältigen Beschattungsmöglichkeiten wie Sonnensegel, Sonnenschirm, Markisen oder Terrassenüberdachungen.

Gartenlauben, Sommergärten und Wintergärten

Ein Sommergarten verlängert den Sommer und schenkt Sommerfreude vom Frühjahr bis tief in den Herbst hinein. Mit dem Sommergarten ist man Unabhängigkeit von Wind und Wetter, denn Gartenmöbel müssen nicht mehr aufwändig mit Planen vor Regen und Nässe geschützt werden. Stattdessen kann man beruhigt Lounge Möbel und Relax Inseln in der Glas Oase aufstellen. Ein Wintergarten ist das ganze Jahr über bewohnbar und ist die ideale Möglichkeit, den Wohnraum großzügig zu erweitern, wohnlich und hell zu gestalten. Auch Gartenlauben sind für die kommende Saison sehr gefragt. Gemütlich und wohnlich kann man so manche lauen Sommernächte im verlängerten Wohnzimmer verbringen. Vielfältige Informationen gibt es auf der pool+garden Tulln.

Stein im Garten - Vielfältigkeit von Natur und Betonstein im Garten

Ein weiteres wichtiges Thema ist Stein im Garten. Ein Stein lässt sich nicht nur wunderschön rund um das Pool verlegen, sondern dient auch für die diversen Wege im Garten. Rund um Saunaplätze, Whirlpools werden mit Stein ausgelegt, ebenso Wege zu Hochbeeten und Wege im Gemüsefeld. Natürlich dürfen Terrassen und Carports nicht fehlen. Tröge in verschiedenen Formen und Materialien sind genauso ausgestellt wie natürlicher Zierkies bzw. Licht im Garten mit hochwertigen LED. Auch die Kühlung ist ein Thema in Zeiten des Klimawandels. Natürlich darf auch die Verlegetechnik nicht zu kurz kommen. Die Mitarbeiter der Bauwelt Koch, Granitwerk Kammerer, Arbor Kreitl, Schappelwein, Greenhelp, Stein & Co, Dachgrün, u.v.a. werden zum Thema Stein und Licht im Garten beraten.

TERMIN: 23. bis 26. März 2023

POOL + GARDEN UND KULINAR TULLN 2 MESSEN = 1 TICKET

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 10,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Öffnungszeiten:

pool + garden Tulln

Donnerstag bis Sonntag: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr



ACHTUNG Öffnungszeiten KULINAR TULLN:

Do. und So. von 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. und Sa. von 10.00 Uhr - 19.00 Uhr

