Digital Renaissance: Neue NFT-Kunst trifft auf Alte Meister des KHM

NFT-Marktplatz Tokapi und Künstler Seerlight lancieren in Kooperation mit dem Kunsthistorischen Museum ein einzigartiges Kunstprojekt

Der Dialog zwischen der zeitgenössischen und der alten Kunst ist mir seit Jahren ein besonderes Anliegen, das spiegelt sich nicht nur in unserem Ausstellungs- und Vortragsprogramm wider, sondern auch in Editionen, die wir in den letzten Jahren gemeinsam mit zeitgenössischen Künstler*innen verwirklicht haben Sabine Haag, Generaldirektorin des KHM-Museumsverband 1/4

Ich freue mich, dass eine NFT-Größe wie Seerlight der Einladung gefolgt ist, sich von unseren reichhaltigen Sammlungen und der Architektur unseres Hauses für ein digitales Kunstwerk inspirieren zu lassen, um ein NFT-Einzelwerk und eine Edition auf den Markt zu bringen. Sabine Haag, Generaldirektorin des KHM-Museumsverbands, zu der Kooperation 2/4

Den nächsten Schritt dazu in die digitale Welt zu setzen ist zwar ein Novum für uns, aber ebenso eine logische Entwicklung in einer Zeit der fortschreitenden Digitalisierung Sabine Haag, Generaldirektorin des KHM-Museumsverband 3/4

Es ist eine Ehre, eine so angesehene Institution wie das KHM auf seiner Reise ins Web3, das Internet der Zukunft, zu begleiten. Mit dieser Kooperation wollen wir zeigen wie das Zusammenspiel von Alt und Neu aussehen kann. Zusammen mit Seerlight setzen wir einen bedeutenden Meilenstein für digitale Kunst und NFTs. Daniel Lenikus, Mitbegründer & CEO Tokapi 4/4

Wien (OTS) - Mit Digital Rennaissance – NFTs meet Classical Art launcht der europäische Marktplatz für Non-Fungible-Tokens (NFTs) Tokapi in Kooperation mit etablierten Künstler*innen im digitalen Bereich und dem Kunsthistorischen Museum ein innovatives Kunstprojekt. Inspiriert von Alten Meistern, antiken Skulpturen oder auch der Architektur des Museums entstehen völlig eigenständige Kunstwerke, die über Tokapi in streng limitierter Auflage erhältlich sind.

Projektstart in Kooperation mit Digitalkünstler Seerlight

Der erste Digital Renaissance NFT-Drop wird bereits am 23. März gelauncht und entstand in Kooperation mit dem Künstler Ronald Kuang, besser bekannt unter dem Pseudonym Seerlight, aus Los Angeles. Er ist ein Pionier der NFT-Szene, Mitbegründer der NFT-Sammlung Capsule House und erreicht über seine Social-Media-Kanäle mehr als 1,5 Mio Menschen. Seerlight hat sich für seine zwei Arbeiten, die im Rahmen des Projekts gelauncht werden, von der Architektur des Kunsthistorischen Museums und dem Gemälde Die Jäger im Schnee von Pieter Bruegel d. Ä. inspirieren lassen.

Ich freue mich, dass eine NFT-Größe wie Seerlight der Einladung gefolgt ist, sich von unseren reichhaltigen Sammlungen und der Architektur unseres Hauses für ein digitales Kunstwerk inspirieren zu lassen, um ein NFT-Einzelwerk und eine Edition auf den Markt zu bringen.

– Sabine Haag, Generaldirektorin des KHM-Museumsverbands, zu der Kooperation

Dialog zwischen Alt und Neu: die Reise ins Web3

Der KHM X Seerlight-Drop bedeutet den Auftakt einer längerfristigen Zusammenarbeit zwischen Tokapi und dem Kunsthistorischen Museum. Der Dialog zwischen der zeitgenössischen und der alten Kunst ist mir seit Jahren ein besonderes Anliegen, das spiegelt sich nicht nur in unserem Ausstellungs- und Vortragsprogramm wider, sondern auch in Editionen, die wir in den letzten Jahren gemeinsam mit zeitgenössischen Künstler*innen verwirklicht haben , erläutert Sabine Haag ihr Vorhaben. Den nächsten Schritt dazu in die digitale Welt zu setzen ist zwar ein Novum für uns, aber ebenso eine logische Entwicklung in einer Zeit der fortschreitenden Digitalisierung .

Daniel Lenikus, Mitbegründer und Geschäftsführer von Tokapi, ist NFT-Experte, leidenschaftlicher Sammler digitaler Kunst und fungiert als Kurator des Projektes Digital Renaissance. Er trifft die Auswahl der Künstler*innen und bietet ihnen in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen Museum die Möglichkeit, die Sammlungen und die Räumlichkeiten im Detail zu studieren, und inspiriert davon völlig neue, digitale Arbeiten zu schaffen.

Es ist eine Ehre, eine so angesehene Institution wie das KHM auf seiner Reise ins Web3, das Internet der Zukunft, zu begleiten. Mit dieser Kooperation wollen wir zeigen wie das Zusammenspiel von Alt und Neu aussehen kann. Zusammen mit Seerlight setzen wir einen bedeutenden Meilenstein für digitale Kunst und NFTs.

– Daniel Lenikus, Mitbegründer & CEO Tokapi



Verkauf via NFT-Marktplatz Tokapi ab 23. März

Die NFT-Kunstwerke können direkt über die Plattform Tokapi erworben werden. Das Kunsthistorische Museum stellt dafür relevante Bildrechte und Datenmaterial zur Verfügung. Derzeit ist geplant, pro Quartal einen neuen NFT-Drop zu lancieren.

Der KHM X Seerlight NFT-Drop ist ab 23. März um 19 Uhr (MEZ) via Tokapi.com erhältlich. Zum Verkauf steht ein Einzelstück inspiriert durch Die Jäger im Schnee von Pieter Bruegel d. Ä. und eine Edition von zehn Stück zu der Architektur des Kunsthistorischen Museums.

­­­­____

Ronald „Seerlight“ Kuang

Seerlight ist ein in Los Angeles ansässiger digitaler Illustrator und Animator. Er stellt seine Arbeiten seit 2015 online und hat sich seitdem eine große Fangemeinde für seinen ausgeprägten Zeichen- und Animationsstil aufgebaut.

Instagram: @seerlight

Daniel Lenikus

Lenikus beschäftigt sich seit 2016 mit Blockchains und seit 2019 insbesondere mit dem Thema NFTs. Er ist auf diversen internationalen Konferenzen Vortragender und berät Unternehmen wie die Österreichische Post AG hinsichtlich ihrer NFT-Strategie.Darüber hinaus ist er Mitgründer und Geschäftsführer der europäischen NFT-Plattform Tokapi. Twitter: @kodama_.eth

Tokapi

Der Marktplatz für Non-Fungible-Token (NFTs) hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu digitaler Kunst einfacher und benutzerfreundlicher zu gestalten. Nutzer*innen können bequem mit Kreditkarte oder Sofortüberweisung ihren ersten NFT erwerben und brauchen dafür weder technisches Vorwissen noch Kryptowährungen. Jeder kann ganz einfach zum digitalen Sammler werden. https://tokapi.com/

Twitter: @tokapi_official

Rückfragen & Kontakt:

KHM-Museumsverband

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS

Leitung Kommunikation

+43 1 525 24 - 4021

info.pr @ khm.at

www.khm.at