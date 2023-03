Verein Österreichisches Rechnungslegungskomitee

Wien (OTS) - Konstituierung des neu gewählten und erweiterten Beirats für Rechnungslegung und sonstige Unternehmensberichterstattung (AFRAC)

Mitte März hat sich der neu gewählte und erweiterte Beirat für Rechnungslegung und sonstige Unternehmensberichterstattung konstituiert. Für die neue bereits siebente dreijährige Funktionsperiode des Beirats wurde die Anzahl der Mitglieder von 20 auf 22 erhöht. Neu in den Beirat gewählt wurden Herr Univ. Prof. DDr. Georg Schneider sowie Frau DI Monika Brom, beide ausgewiesene Expert:innen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung, Frau DI Brom ist darüber hinaus auch Mitglied im Sustainability Reporting Board der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), im dem derzeit die Ausarbeitung der Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der EU erfolgt. Ebenfalls erstmals in den Beirat gewählt wurden Herr DI Georg Daurer sowie Herr Mag. Konrad Fuhrmann. Als Vorsitzender des Beirats wurde Herr em.Univ.Prof. Dr. Romuald Bertl bestätigt, der diese Funktion schon während der vergangenen Funktionsperioden des Beirats innehatte.

Die Wahl der Mitglieder des Beirats erfolgte bereits Ende Jänner in einer außerordentlichen Generalversammlung des Vereins Österreichisches Rechnungslegungskomitee, in der auch Frau Dr. Sonja Bydlinski nach Ihrem Ausscheiden aus den Vereinsvorstand zum Ehrenmitglied des Vereins gewählt worden ist.

Der Verein Österreichisches Rechnungslegungskomitee dient der Forschung, Dokumentation und Weiterentwicklung der Rechnungslegung und der sonstigen Berichterstattung von Rechtsträgern in Österreich unter Berücksichtigung der internationalen und europäischen Entwicklung und der österreichischen Interessen auf diesem Gebiet.

Die Mitgliederstruktur des Vereins soll die unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen ausgewogen berücksichtigen, wobei durch die Mitgliedschaft des Bundes sowie von Aufsichtsbehörden die Einbettung der Vereinstätigkeit in den normativen Rahmen ermöglicht wird.

Für die Facharbeit ist im Verein der vom Vereinsvorstand unabhängige Beirat für Rechnungslegung und sonstige Unternehmensberichterstattung (AFRAC) eingerichtet.

Die Auswahl der Beiratsmitglieder erfolgt durch die Mitglieder des Vereins, die bei der Zusammensetzung des Beirats die fachliche Exzellenz der Beiratsmitglieder sowie eine Ausgewogenheit der unterschiedlichen Stakeholder-Interessen sicherstellen, wodurch in der Arbeit des Beirats eine Koordinierung des österreichischen Meinungsbildes im Bereich der Unternehmensberichterstattung unter Berücksichtigung der Unternehmenspraxis und dem Informationsbedürfnis der Berichtsadressaten ermöglicht wird. Durch die Genehmigung der Geschäftsordnung für den Beirat durch den Vereinsvorstand wird eine transparente Organisationsstruktur und Arbeitsweise gewährleistet.

Die Mitglieder des Beirats nehmen ihre Aufgaben unabhängig wahr. Sie sind im Rahmen ihrer Tätigkeit als Beiratsmitglied an keine Weisungen des Vorstands des Vereins, der Mitglieder des Vereins oder sonstiger Organisationen und Personen gebunden.

AFRAC erstellt insbesondere fachliche Stellungnahmen, Informationen und sonstige Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Rechnungslegung und der sonstigen Unternehmensberichterstattung und hält Informationsveranstaltungen über diese Themenbereiche ab. Darüber hinaus berät AFRAC die zuständigen Ministerien bei der Erstellung von Gesetzesvorschlägen und unterstützt die österreichischen Vertreter in internationalen und europäischen Arbeitsgruppen auf dem Gebiet der Rechnungslegung und der sonstigen Unternehmensberichterstattung.

Die allgemeine Anerkennung der von AFRAC erstellten Stellungnahmen (Standards) basiert auf der Unabhängigkeit und fachlichen Exzellenz seiner Mitglieder sowie einem transparenten und geordnetem Verfahren bei der Erstellung von Stellungnahmen (Standards), in dessen Rahmen die Sichtweisen aller Stakeholder Berücksichtigung finden.

Liste der Mitglieder und der Ersatzmitglieder des Beirats für Rechnungslegung und sonstige Unternehmensberichterstattung für die Funktionsperiode vom 1.2.2023 bis 31.1.2026

Liste der Mitglieder des Vereins

