AVISO Weltmuseum Wien, 28.3.: Pressekonferenz zur Ausstellung „Science Fiction(s)"

Wien (OTS) - Mit der großen Jahresausstellung Science Fiction(s). Wenn es ein Morgen gäbe (30.3.2023 bis 9.1.2024) stellt das Weltmuseum Wien spekulative Erzählungen über die Zukunft vor und blickt mit Installationen, Malerei und Filmen auf verschiedene Zukunftsvorstellungen. Wie gestalten wir eine lebenswerte Zukunft mit allen und für alle? Vor dem Hintergrund der drohenden Klimakatastrophe und globalen Verwerfungen fragt die Ausstellung, wie sich Zukunft gestalten lässt. Science Fiction(s) präsentiert dabei die Perspektiven derer, die oft aus den Zukunftserzählungen Hollywoods ausgeschlossen sind. Einen besonderen Fokus legt die Schau auf indigene Stimmen, aus deren Sicht die Eroberung durch Außerirdische und die Apokalypse schon Vergangenheit sind.

Arbeiten von 25 internationalen zeitgenössischen Künstler*innen zeigen unterschiedliche Strategien, Science-Fiction als Werkzeug zur Kritik der Gegenwart, für alternative Zukunftsszenarien, zur Heilung und Dekolonisierung zu verwenden.

Das Ausstellungsdesign der Science-Fiction-Filmarchitekten KAWA (aktueller Film: Rubikon) präsentiert die Werke in atmosphärischen Bühnenräumen, die an filmische Science-Fiction-Welten erinnern. Integriert in das Ausstellungsdesign sind verschiedene Vermittlungsstationen, die den Besucher*innen ein interaktives Erlebnis bieten und zu generationenübergreifenden Aktivitäten einladen.







Zeit: Dienstag, 28. März 2023, 10 Uhr

Ort: Forum im Weltmuseum Wien, Heldenplatz, 1010 Wien

Mit: Jonathan Fine, Direktor des Weltmuseums Wien, und dem Kurator*innenteam













