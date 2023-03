22. Bezirk: „Al Cook Trio“ am 1.4. im Kultur-Stadl Eßling

Beginn: 19.00 Uhr, Zählkarten-Reservierung: 0677/630 19 868

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“ konnte die heimische Blues-Legende Al Cook für einen Auftritt am Samstag, 1. April, im gemütlichen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) verpflichten. Um 19.00 Uhr startet der Abend mit dem „White King Of Black Blues“. Mit seinen langjährigen Freunden Charlie Lloyd (Piano) und Harry Hudson (Schlagzeug) trägt Al Cook (Gesang, Gitarre) einen Querschnitt durch sein umfangreiches Repertoire vor. Auf dem Programm stehen eigene Kompositionen im traditionellen Blues-Stil plus „Klassiker“. Der Eintritt zum Konzert des „Al Cook Trios“ ist frei. Die ehrenamtlichen Vereinsleute freuen sich über Spenden. Das „Kulturfleckerl“-Team teilt Zählkarten aus. Telefonische Bestellungen: 0677/630 19 868. Reservierungen via E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

Al Cook (Alois Koch), geboren 1945, ist weithin bekannt als temperamentvoller Blues-Interpret. Der Träger des „Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien“ (2006) hat auch wiederholt beeindruckende Tonträger veröffentlicht („Mississippi 1930“, „Pioneer And Legend“, u.a.). Das letzte Album hat den Titel „Take It Off Slowly“. Bei dieser CD arbeitete der Musikus mit der Sängerin Dana Gillespie zusammen. Mehr Infos über Al Cook im Internet: https://alcook.at.

Auskünfte über spätere Aktivitäten im „Kultur-Stadl Eßling“ erteilt die auf ehrenamtlicher Basis engagierte Vereinsobfrau, Angela Hannappi, unter der Telefonnummer 0699/180 646 40. Auch per E-Mail können sich Interessierte mit der „Kulturfleckerl“-Leiterin in Verbindung setzen: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse