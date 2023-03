FA-Oberlechner: Neuerliche Strompreiserhöhung gleicht einem Schlag ins Gesicht!

Bürgermeister Ludwig lässt Wiener für Wien Energie-Desaster tief in die Taschen greifen

Wien (OTS) - Die von Wien Energie angekündigte neuerliche Strompreiserhöhung ist mit den allgemein teuren Energiepreisen nicht mehr zu erklären. „Das Schreiben an die Kunden ist ein Schlag ins Gesicht für arbeitende Menschen, die nun bald endgültig vor dem Ruin stehen“, so der geschäftsführende Obmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer Wiens und FPÖ-Arbeitnehmersprecher, Michael Oberlechner. Es handele sich viel mehr um eine hausgemachte Teuerung, erinnert Oberlechner an das Wien Energie-Desaster, welches dem Steuerzahler nun Milliarden kostet.

Der Arbeitnehmersprecher ist erschüttert, wie Bürgermeister Dr. Michael Ludwig mit den Wienern umgeht. „Es wäre ein leichtes Unterfangen die Menschen zu entlasten und Valorisierungen auszusetzen. Auch die Mietpreiserhöhungen im Altbau ab 1. April lässt Ludwig offenbar kalt. „Sollen die Menschen doch Kuchen essen, wenn sie sich kein Brot leisten können – will uns das der Bürgermeister damit sagen? Auch AK-Präsidentin Renate Anderl hat sich angesichts der Horror-Teuerungen nicht zu Wort gemeldet. Bloß nicht aufbegehren gegen den Partei-Capo scheint das Motto zu lauten“, so Oberlechner kopfschüttelnd. (Schluss)

