Trafikraubserie – Tatverdächtiger festgenommen

Festnahmezeit: 20.03.2023, 10:30 Uhr, Festnahmeort: Wien-Ottakring

Wien (OTS) - Dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, ist es durch intensive Ermittlungen gelungen, einen 15-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen an seiner Wohnadresse festzunehmen. Er steht im Verdacht, am 14. und 15.02.2023 jeweils eine Trafik auf der Hütteldorfer Straße und am 17.02.2023 eine Trafik in der Schanzstraße mit einem Messer ausgeraubt zu haben. Die Wiener Polizei berichtet darüber am 16.02. und 18.02.2023 in jeweils einer Presseaussendung.

Der Beschuldigte verweigerte im Zuge der Vernehmung jegliche Aussage.

Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

