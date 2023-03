Innere Stadt: Theaterstück „Betrogen“ in der Bühne KiP

Wien (OTS/RK) - Der „ArteFaktum Kulturverein“ zeigt am Samstag, 25. März, am Dienstag, 28. März, und am Donnerstag, 30. März, in der Souterrainbühne KiP („Kunst im Prückel“, 1., Biberstraße 2) des „Cafe Prückel“ ein Stück des Autors Harold Pinter mit dem Titel „Betrogen“. Jeweils um 19.30 Uhr beginnen die Vorstellungen (Dauer: ca. 90 Minuten). In Pinters Werk geht es um 3 Menschen, um Freundschaft, um eine entdeckte Liebesbeziehung und um deren Folgen. Karten werden an der Kasse um 24 Euro verkauft. Weitere Informationen und Reservierungen: Telefon 0681/10 39 10 33 bzw. E-Mail info@artefaktum.at.

Der Kulturverein gehört dem Dachverband „Basis Kultur Wien“ an. Regisseurin der „ArteFaktum“-Produktion ist Luisa Stachowiak. Katharina Hauer verkörpert „Emma“, Hans Lagers spielt „Jerry“ und Peter Wälter tritt als „Robert“ auf. Der britische Autor Harold Pinter (1930 – 2008) hat 2005 den Literaturnobelpreis erhalten. Sonstige Angaben über das Projekt sind im Internet nachlesbar: https://artefaktum.wordpress.com.

Allgemeine Informationen:

ArteFaktum Kulturverein: www.facebook.com/ArteFaktumKulturverein/

KiP – Kunst im Prückel: www.kip.co.at/programm/

Veranstaltungen im 1. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/innerestadt/

