Ehemaliger „Dancing Stars“-Finalist Michael Schottenberg am 24. März in der Jury

Paare tanzen live um 20.15 Uhr in ORF 1 vor dem Bühnen-Experten

Wien (OTS) - Neue Woche, neue Herausforderungen und ein neuer Gastjuror! Am Freitag, dem 24. März 2023, ist Michael Schottenberg, der 2019 als Kandidat bis ins „Dancing Stars“-Finale und auf den zweiten Platz getanzt ist, live um 20.15 Uhr in ORF 1 als Gastjuror im Einsatz. Der Schauspieler, Regisseur, Autor und ehemalige Finalist der Show steht der aus Maria Santner und Balázs Ekker bestehenden Fix-Jury zur Seite, um mit ihr gemeinsam die Tanzleistungen der verbliebenen acht Kandidatenpaare des beliebten ORF-1-Events zu beurteilen. Wie wird er die „Dancing Stars“ als Ex-Teilnehmer wohl einschätzen? Weitere Informationen zur von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll moderierten ORF-Erfolgsshow sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Ehemaliger „Dancing Stars“-Finalist Michael Schottenberg ist Gastjuror

2019 schaffte es Michael Schottenberg gemeinsam mit seiner Profi-Partnerin, der aktuellen „Dancing Stars“-Choreografin Conny Kreuter, bis ins Finale des ORF-1-Tanzevents und belegte als „Tänzer der Herzen“ den zweiten Platz. Der gebürtige Wiener ist Schauspieler, Regisseur, Autor und war als Direktor des Wiener Volkstheaters zehn Jahre lang für zahlreiche Inszenierungen verantwortlich. Seit 2017 ist er als Reiseautor in der ganzen Welt unterwegs. Im Rahmen der ORF-Sendung „Studio 2“ zieht er das Publikum jede Woche als Reise-Experte in seinen Bann.

Michael Schottenberg: „Mein Comeback in der Glitzerwelt von ‚Dancing Stars‘ erfüllt mich mit wehmutsvoller Freude und ich hoffe, dass meine Erfahrung als jahrelanger Theaterschaumschläger und zeitweiliger Pirouettendreher dazu ausreicht, den Leistungen der wagemutigen Tänzerinnen und Tänzer gerecht zu werden.“

Maria Santner und Balázs Ekker sind die Fix-Jury

Die „Dancing Stars“-Jury, bestehend aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker sowie einem wöchentlich wechselnden Gastjuror bzw. einer Gastjurorin, kann pro Paar je bis zu zehn Punkte vergeben. Das Experten-Duo hat bereits in vergangenen „Dancing Stars“-Staffeln Jury-Luft geschnuppert. Maria Angelini-Santner war bei fünf „Dancing Stars“-Staffeln als Profitänzerin im Einsatz, 2017 ging der Sieg an sie und ihren prominenten Tanzpartner Martin Ferdiny. Bei den vergangenen beiden Staffeln des ORF-1-Tanzevents saß sie in der Jury. Balázs Ekker tanzte bei den ersten sechs „Dancing Stars“-Staffeln mit prominenten Kandidatinnen – mit Astrid Wirtenberger 2011 sogar bis zum Sieg. Anschließend wechselte er vom Parkett auf den Jury-Sessel.

Die prominenten Tänzer/innen und ihre Profi-Partner/innen

Im glamourösesten Ballroom des Landes zeigen die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 15. Staffel von „Dancing Stars“ ihr Können: Omar Khir Alanam & Kati Kallus, Michael Buchinger & Herbert Stanonik, Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Missy May & Dimitar Stefanin und Alexander Pointner & Manuela Stöckl.

„Dancing Stars“ im Hitradio Ö3, in den „Seitenblicken“, in „Studio 2“ und in „Guten Morgen Österreich“

Hitradio Ö3 ist bei der 15. Staffel von „Dancing Stars“ wieder mit dabei und hört ganz genau hin: Die Ö3-Reporter/innen behalten die „Dancing Stars“ und das Tanzparkett im Blick und schauen auch hinter die Kulissen der größten Showbühne des Landes. Zu hören gibt’s die Highlights rund um die freitäglichen Live-Shows im Ö3-Supersamstag. Das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ begleitet die „Dancing Stars“ ebenfalls und widmet sich der Show jeden Samstag um 20.05 Uhr in ORF 2. „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr) und „Studio 2“ (17.30 Uhr) berichten jeden Freitag aktuell über die Proben der „Dancing Stars“.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Spannende Storys, exklusive Interviews und Backstage-Infos, die besten Fotos und der „Ballroom-Talk“ mit Social-Media-Postings (#dancingstars23), der jeden Freitagabend zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm der Show wird – das bietet dancingstars.ORF.at. Auf der Website und der Videoplattform ORF-TVthek wird außerdem ein umfassendes Streaming-Package mit Live-Streams und Videos-on-Demand aller Shows geschnürt. Die „Dancing Stars“-Facebook-Seite liefert ebenfalls News, präsentiert Snippets und Schappschüsse und ist das ideale Forum für Postings/Kommentare und Likes. Auf den Facebook- und Instagram-Channels des ORF sowie von ORF 1 wird die Show ebenfalls begleitet. Der ORF TELETEXT bietet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ und auf seinen Programmseiten einen raschen Überblick zum Geschehen. Wer die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“ nachkochen will, findet sie auf ORF extra (extra.ORF.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at