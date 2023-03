Ostern im Naturhistorischen Museum Wien: Programm für die ganze Familie

Wien (OTS) - Osterhase, Osterei und Palmzweige sind während der Osterfeiertage vielerorts zu finden. Aber woher kommen diese Bräuche und Geschichten? Das Ferienprogramm im NHM Wien geht dem Osterhasen auf die Spur.

Einige Tiere und Pflanzen haben zu Ostern eine ganz bestimmte Bedeutung, allen voran der Osterhase, der in anderen Ländern aber ein „Easter rabbit“ ist, also ein Kaninchen. In Australien gibt es sogar ein Beuteltier, den „Easter bilby“. Auch das Osterlamm ist sehr beliebt. Aber woher stammt der Kult um das Schaf überhaupt und wann, wo und warum wurden Schafe zu Haustieren? Die gleiche Frage stellt sich auch beim Haushuhn, der wichtigsten domestizierten Vogelart. Und warum heißen die Blütenstände der Salweide „Palmkatzerl“, obwohl es sich um einen Laubbaum und nicht um eine Palme handelt? In der Ferienwoche werden Einblicke in die biologischen Hintergründe der Osterbräuche gegeben!

Themenführung:

Osterlamm, Osterhase, Osterei und Palmkatzerl: Tiere und Pflanzen zu Ostern und ihre Bedeutung

Führung mit Peter Sziemer

Sonntag, 2. April, 15:00 Uhr

Treffpunkt: Eingangshalle

Führungskarte: € 5,- zuzüglich Museumseintritt

Kinder- und Familienprogramm:

Mini-Treff (für Kinder ab 3 Jahren)

Allerlei rund ums Ei

Eier sind wunderbar, denn aus Eiern schlüpfen Tierkinder! Doch nicht jedes Ei schaut aus wie das Ei, das du zum Frühstück isst. Es gibt ganz große und ganz kleine, runde und viereckige, grüne oder getupfte. Komm in den Mini-Treff und staune über seltsame Eiformen und spannende Eiergeschichten!

Samstag, 1. bis Montag, 10. April, 11:15 Uhr

Programm auf Deck 50.

Die Teilnahme an diesem Programm ist kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.

Kids & Co (für Kinder ab 6 Jahren)

Allerlei rund ums Ei

Begib dich auf Eiersuche durch unsere zoologische Schausammlung! Bei vielen Tieren schlüpft der Nachwuchs aus dem Ei. Erfahre während der Kurzführung interessante Geschichten von eierlegenden Tieren. Danach gibt es bei unserer Rätsel-Rallye viele schräge Eier zu entdecken: die größten und die kleinsten, gar nicht eiförmige Eier und Eier mit besonderen Farben und Mustern. Viel Glück beim Suchen und Finden!

Samstag, 1. bis Montag, 10. April, 14:00 Uhr

Treffpunkt in der Eingangshalle.

Die Teilnahme an diesem Programm ist kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.

Mikro-Show:

Frühlingserwachen unter dem Mikroskop

Der Frühling bietet Mikroskopiker*innen eine Fülle von Objekten. In Kleingewässern regt sich neues Leben, aber auch die ersten Frühlingsblumen wie Schneeglöckchen, Winterling oder Leberblümchen zeigen interessante Details.

Samstag, 1. bis Montag, 10. April, 15:30 Uhr

Programm auf Deck 50.

Showticket: € 5,- zuzüglich Museumseintritt.

Zusätzlicher Öffnungstag in der Karwoche:

Dienstag, 4. April 2023, 09:00 - 18:00 Uhr

