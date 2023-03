„Schnell ermittelt“ mit insgesamt 2,125 Millionen Zuseherinnen und Zusehern in ORF 1

Siebente Staffel erreichte durchschnittlich 535.000 bei 17 Prozent Marktanteil

Wien (OTS) - Insgesamt 2,125 Millionen bzw. 28 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis, d. h. mindestens eine Minute konsekutiv genutzt) waren mit dabei, als in der siebenten Staffel des ORF-1-Serienhits wieder erfolgreich „Schnell ermittelt“ wurde. Vorbehaltlich der Nachnutzungszahlen, die erst am 28. März feststehen, verfolgten durchschnittlich 535.000 Zuschauer/innen zwischen 9. Jänner und 20. März 2023, jeweils um 20.15 Uhr am ORF-1-Serienmontag, die Rückkehr der ehemaligen Chefinspektorin Angelika Schnell als Privatermittlerin. Der Marktanteil bei den zehn neuen Folgen (Regie:

Gerald Liegel und Michi Riebl; Drehbücher: Verena Kurth, Guntmar Lasnig sowie Katharina Hajos und Constanze Fischer), in denen neben Ursula Strauss auch diesmal wieder u. a. Wolf Bachofner, Andreas Lust und Katharina Straßer zu sehen waren, erreichte im Schnitt 17 Prozent (12+). In den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil bei bis zu 28 (12–29) bzw. 22 Prozent (12–49).

Mit durchschnittlich 625.000 Zuseher/innen sowie einem Marktanteil von 19 Prozent am stärksten genutzt wurde die erste Episode (9. Jänner, 20.15 Uhr). Das gestrige Staffelfinale (20. März, 20.15 Uhr) wollten sich (noch ungewichtet) bis zu 471.000 und durchschnittlich 437.000 bei 15 Prozent Marktanteil nicht entgehen lassen. Besonders groß war das Interesse bei den Jungen: Bei den 12- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil bei 24 Prozent. Für Hochspannung ist auch nach dem Finale gesorgt, die Dreharbeiten für die achte Staffel sind seit 13. März in vollem Gange.

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

„Schnell ermittelt“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) weltweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette siebente Staffel von „Schnell ermittelt“ gestreamt werden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at