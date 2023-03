Oberösterreich gewinnt den Bundeslehrlingswettbewerb der Installations- und Gebäudetechniker:innen

Der Oberösterreicher René Steinkellner holte in Innsbruck Gold, Silber ging an den Tiroler Stefan Narr, die Bronze-Medaille erreichte der Niederösterreicher Daniel Schmatz

Wien (OTS) - Beim diesjährigen Wettkampf der Installations- und Gebäudetechniker:innen landete der Teilnehmer aus Oberösterreich auf dem ersten Platz: René Steinkellner vom Lehrbetrieb Forstenlechner GmbH in Perg konnte den Bewerb, der vom 16.-18. März 2023 in der Tiroler Fachberufsschule für Installations- und Blechtechnik in Innsbruck abgehalten wurde, für sich entscheiden. Den zweiten Platz eroberte der Tiroler Stefan Narr von der Firma Josef Thurner Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. in Landeck. Die Bronze-Medaille ging an den Niederösterreicher Daniel Schmatz vom Lehrbetrieb Janker u. Haiderer Installateur GmbH in Gerersdorf.

Zum Beweis ihres Könnens mussten die Teilnehmer:innen nach einem vorgegebenen Plan eine Kalt- und Warmwasser-Kupferinstallation, eine Kaltwasserleitung aus verzinktem Stahlrohr, eine Gasleitung mit schwarzem Stahlrohr und ein Kunststoff-Abflusssystem in der Zeit von 12 Stunden abliefern. Dabei kamen alle Arbeitstechniken zur Anwendung, wie Weich- und Hartlöten, Schweißen, Warm- und Kaltbiegen. Kriterien für die Beurteilung durch die Juror:innen waren unter anderem die Maßhaltigkeit, die Qualität der Ausführung, der Materialverbrauch sowie die Dichtheit der Leitungen. Die auszuführenden Arbeiten entsprechen jenen, die bei der Herstellung einer Kalt- und Warmwasserversorgung, eines WC-Abflusssystems sowie einer derzeit üblichen Erdgasleitung für beispielsweise Kombithermen in einem repräsentativen Haushalt zur Anwendung kommen, sind also von höchster Praxisrelevanz.

Landesinnungsmeisterin Tirol Veronika Opbacher-Egger, Bundeslehrlingswart Landesinnungsmeister-Stellvertreter Gerald Kopsa, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter Franz Schnöller, Direktor der Tiroler Fachberufsschule Innsbruck Winfried Judmaier, Spartenobmann Franz Jirka, Schulqualitätsmanager Klaus Schuchter und Fachkräftekoordinator David Narr gratulierten den Gewinnern im Rahmen der Siegerehrung recht herzlich und überreichten neben Urkunden und Gold-, Silber- und Bronzetrophäen die Preisgelder der Bundesinnung und des Bundesministeriums, WIFI-Bildungsgutscheine und Sachpreise.

Die besten fünf Lehrlinge dieses Bewerbes nehmen gemeinsam mit den besten fünf des Bundeslehrlingswettbewerbes 2022 an der österreichischen Staatsmeisterschaft 2023 teil. Der Sieger/die Siegerin der Staatsmeisterschaft wird zur Teilnahme an WorldSkills 2024, der oder die Zweitplatzierte der Staatsmeisterschaft zur Teilnahme an EuroSkills 2025 eingeladen.

Bei Bewerben der Berufsweltmeisterschaft WorldSkills haben die österreichischen Installateur:innen in den vergangenen Jahren mehrmals Gold und Silber geholt. Bundeslehrlingswart Gerald Kopsa wünschte den Kandidat:innen für die weiteren Bewerbe viel Erfolg.

Neben den Teilnehmer:innen, den Lehrbetrieben, der Tiroler Fachberufsschule, den Juror:innen, den Betreuer:innen und der Landesinnung Tirol gilt der besondere Dank den Sponsoren:

Georg Fischer Fittings GmbH

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Metallwerk Möllersdorf Handelsgesellschaft m.b.H.

Würth Handelsges.m.b.H.

Fritz Holter GmbH

Ohne ihr Engagement wäre die Durchführung und Abhaltung wesentlich aufwändiger und kostspieliger. (PWK076/HSP)

Pressefoto finden Sie unter: https://news.wko.at/news/oesterreich/20230321_BLWB_Installations-GebaeudetechnikerInnen_01.jpg

Fotocredit-Die Fotografen

v.l.: Daniel Schmatz aus Niederösterreich (Platz 3), Oberösterreicher René Steinkellner (Platz 1) und Tiroler Stefan Narr (Platz 2)

