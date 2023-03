„Wiener Weichbradler“ am 24.3. im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS/RK) - In Zusammenarbeit mit dem „Wiener Cottage Verein“ richtet das Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96, „Villa Wertheimstein“) einen Musik-Abend mit dem Ensemble „Die Wiener Weichbradler“ aus: Am Freitag, 24. März, erklingen in den Museumsräumen ab 19.00 Uhr beschwingte und berührende Melodien aus der Wienerstadt. Zwei Violinen, eine Kontragitarre und ein Klavier kommen bei dem Konzert zum Einsatz. Schöne Stimmen und kurzweilige Moderationen runden den typisch „wienerischen“ Ohrenschmaus ab. Das liebevoll arrangierte Programm reicht vom althergebrachten bis zum neuen Wienerlied. Stücke aus Operetten komplettieren den Liederreigen.

Der Titel der Veranstaltung lautet „Draußen in Sievering blüht schon der Flieder...“. Das seit 2014 aktive Quartett macht mit den Zuhörer*innen einen musikalischen „Spaziergang durch Wien“. Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos. Spenden nehmen die auf ehrenamtlicher Basis arbeitenden Bezirkshistoriker*innen gerne entgegen. Nach dem melodiösen Teil: Buffet und Wein-Verkostung (Beitrag: ab 10 Euro). Auskünfte gibt Museumsleiterin Brigitte Kolin: Telefon 368 65 46 (Mittwoch von 9.00 bis 11.30 Uhr) und E-Mail bm1190@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Wiener Cottage Verein: www.cottageverein.at

Bezirksmuseum Döbling: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/

