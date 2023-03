„Dok 1: Die Teuerungsgewinnler – Wer jetzt reich wird!“ mit Hanno Settele am 22. März um 20.15 Uhr in ORF 1

Danach: die Dokumentationen „Teurer Spaß – Essen in der Krise“ und „Die Wahrheit über Billigobst“

Wien (OTS) - Steigende Mieten, Lebensmittelpreise, Bankgebühren und Energiekosten: Die Teuerungswelle rollt durch Österreich und zieht sich mittlerweile durch alle Lebensbereiche. Gleichzeitig schreiben viele Unternehmen in Europa Rekordgewinne – trotz der ungewöhnlich hohen Energie- und Rohstoffpreise. Hanno Settele stellt sich für „Dok 1: Die Teuerungsgewinnler – Wer jetzt reich wird!“ am Mittwoch, dem 22. März 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 die Frage: Trägt die Gier mancher Unternehmen Mitschuld an Österreichs Rekord-Inflation? Danach folgen die Dokumentationen „Teurer Spaß – Essen in der Krise“ (21.05 Uhr) und „Die Wahrheit über Billigobst“ (21.55 Uhr).

Mehr zum Inhalt von „Dok 1: Die Teuerungsgewinnler – Wer jetzt reich wird!“:

Hanno Settele schaut sich für „Dok 1“ an, wie und wo sich die Turbo-Teuerung auswirkt, und macht sich auf die Suche nach den Gewinnern der Teuerung. 40 Prozent der österreichischen Unternehmen haben sich laut Ökonom Oliver Picek vom Momentum Institut im Windschatten der Teuerung ein Körberlgeld geholt. Hanno Settele fragt unter anderem bei Nahversorgern, Großindustriellen, Stromanbietern, Banken und Immobilienhändlern nach. Nicht alle antworten ihm – und jene die es tun, wollen es nicht gewesen sein. Stattdessen verweisen fast alle auf die hohen Energie- und Rohstoffpreise. Wirtschaftsexperten kennen eine andere Realität. „Wenn drei Unternehmen dasselbe Produkt herstellen, aber nur eines davon höhere Herstellungskosten hat, ziehen die beiden anderen bei den Preiserhöhungen eben mit“, erklärt Inflations-Expertin Monika Köppl-Turyna, EcoAustria. Werden hier also doch nicht nur die Mehrkosten für Energie, Rohstoffe und Herstellung an uns weiterverrechnet, sondern auch Extra-Gewinne lukriert? Welchen Einfluss haben die Gießkannen-Förderungen der öffentlichen Hand auf die in Österreich besonders hohe Inflationsrate? Und: Wie kommen wir hier wieder raus?

