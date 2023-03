AVISO: Dialogplattform autochthoner österreichischer Volksgruppen im Parlament

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka lädt zur Präsentation zweier Volksgruppenstudien

Wien (PK) - Zum zweiten Mal findet die Dialogplattform autochthoner österreichischer Volksgruppen im Parlament statt, zu der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka einlädt. Die Bereichssprecher:innen für Volksgruppen im österreichischen Parlament Nikolaus Berlakovich (ÖVP), Harald Troch (SPÖ), Josef Ofner (FPÖ), Olga Voglauer (Grüne) und Michael Bernhard (NEOS) sowie die Beiratsvorsitzenden der sechs autochthonen Volksgruppen im Bundeskanzleramt (Tschech:innen, Slowak:innen, Kroat:innen, Ungar:innen, Slowen:innen, Rom:nja und Sinti:zze) tauschen sich über volksgruppenrelevante Themen aus, um den Dialogprozess weiter zu fördern.

Inhaltlich wird das Thema "Sprache - Spracherhalt - Sprachkompetenz" aufgegriffen. Ausgehend von der Präsentation zweier kürzlich erschienener Volksgruppenstudien wird es um künftige Ansätze, Anstöße und Anregungen in puncto Sprachenpolitik der österreichischen Volksgruppen gehen. Christoph Reinprecht (Universität Wien) präsentiert eine Studie zur Evaluierung der nationalen Strategie der Inklusion der Rom:nja in Österreich, Wolfgang Bachmayer und Johannes Klotz (OGM) stellen eine Studie zur Situation, Sprachgebrauch und Perspektiven für die slowenische Volksgruppe in Kärnten vor.

Zeit : Dienstag, 28. März 2023, 16.00 Uhr

Ort : Parlament, Bertha von Suttner | Lokal 4

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) red

