Nationalratspräsident Sobotka zu Besuch in Marokko

Austausch mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, dem Präsidenten der Ratskammer, dem Berater des Königs und dem Premierminister

Wien (PK) - 240 Jahre nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zum Königreich Marokko stattet Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gemeinsam mit dem Obmann der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe, Nico Marchetti, dem Land derzeit einen Besuch ab. Das Besuchsprogramm startete am Montag mit Gesprächen mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses Rachid Talbi El Alami und mit dem Präsidenten der marokkanischen Ratskammer Naama Mayara. Sobotka begrüßte die soliden Beziehungen der Staaten und die zuletzt erfolgte weitere Intensivierung der Zusammenarbeit. Zur Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden Parlamenten unterzeichneten Sobotka und Talbi El Alami ein Memorandum of Understanding zur parlamentarischen Kooperation. Ein reger Austausch fand auch zu den Themen Migration und Sicherheit statt, zu den Folgen des Ukraine-Kriegs sowie zur Energiekrise, zur geopolitischen Entwicklung und der Situation in der Region.

Das Besuchsprogramm enthielt zudem Treffen mit dem Berater des Königs André Azoulay und Premierminister Aziz Akhannouch.

Sobotka: Marokko wichtiger Partner und Brücke zu Afrika

Die bilateralen Beziehungen zwischen Marokko und Österreich würden auf einem soliden Fundament aufbauen und hätten zuletzt eine weitere positive Dynamik erfahren, begrüßte Nationalratspräsident Sobotka das 240-Jahr-Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten bei den Gesprächen mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses Rachid Talbi El Alami und mit dem Präsidenten der marokkanischen Ratskammer Naama Mayara. Marokko sei ein Stabilitätsanker in der Region und für Europa eine Brücke zu Afrika.

Das Land habe sich als ein unverzichtbarer und positiver Partner für Österreich erwiesen. Zuletzt sei die gute Zusammenarbeit in den Bereichen Migration, Sicherheit und Wirtschaft deswegen weiter intensiviert worden. Ebenso sei eine Reihe bilateraler Kooperationen in den vergangenen beiden Jahren initiiert worden, etwa die Aufnahme des bilateralen interkulturellen und interreligiösen Dialogs. Die im Rahmen des Besuchs erfolgte Unterzeichnung eines "Memorandums of Understanding" zwischen dem österreichischen und dem marokkanischen Parlament sei ein weiterer Meilenstein zur Vertiefung und Stärkung der Beziehungen. Das Übereinkommen ziele auf eine Vertiefung des Austauschs auf Verwaltungs- und Abgeordnetenebene ab. Es könne auf den guten Beziehungen zwischen den beiden Parlamenten aufbauen, unter anderem im Austausch mit dem Obmann der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe, Nico Marchetti. Interessiert zeigte sich Sobotka an den Erfahrungen Marokkos in der Zusammenarbeit mit anderen Parlamenten. Er verwies mit der Demokratiewerkstatt und dem Westbalkan-Stipendienprogramm auf die bilateralen "Leitprojekte" Österreichs zur Stärkung der Parlamente und der Demokratiebildung. Diskutiert wurden auch Möglichkeiten zur Stärkung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs im parlamentarischen Kontext.

Auch für die Europäische Union sei Marokko ein wichtiger Partner, betonte Sobotka. Dies zeige sich an der Dichte an Kooperationen, wie zum Beispiel am Abschluss einer grünen Partnerschaft, an der Zusammenarbeit im Rabat-Prozess sowie im Bereich der Migration.

Weitere Gespräche mit dem Berater des Königs André Azoulay und Premierminister Aziz Akhannouch

Gestern Montag traf Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka mit dem Berater des Königs André Azoulay und Premierminister Aziz Akhannouch zu Gesprächen zusammen. Die Initiativen und Projekte Marokkos zur Stärkung des interreligiösen Dialogs, das Engagement des österreichischen Parlaments zur Bekämpfung von Antisemitismus und der Nahostkonflikt waren Gegenstand des Austauschs mit dem königlichen Berater. Im Gespräch mit dem Premierminister begrüßte Sobotka die im Rahmen des Besuchs von Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner kürzlich getroffenen Vereinbarungen, unter anderem zu Migration und Wirtschaft. Er unterstrich das Potenzial zum Ausbau der Beziehungen auch in anderen Bereichen, etwa im Energiebereich oder Tourismus und erkundigte sich über die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf Marokko sowie über aktuelle innenpolitische Themen, wie etwa die geplante Sozialversicherungsreform.

HINWEIS: Fotos von diesem Auslandsbesuch finden Sie im Webportal des Parlaments .

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl