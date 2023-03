Novartis Campus – inspirierende Architektur in Basel

Mit knapp 20 Gebäuden von internationalen Stararchitekt*innen ist der Novartis Campus ein wahres Mekka der modernen Architektur.

Wien/Basel (OTS) - Auf dem Novartis Campus gibt es Architektur der Spitzenklasse zu entdecken. Hier reihen sich Bauwerke von Diener & Diener, Frank O. Gehry und Herzog & de Meuron aneinander. Der Novartis Campus in Basel ist nicht nur der globale Hauptsitz, sondern auch einer der weltweit wichtigsten Forschungsstandorte von Novartis. Der Campus kann von Montag bis Freitag selbstständig oder während einer offiziellen Führung am Samstag erkundet werden. Auf der fachkundigen Führung taucht man in 250 Jahre Industriegeschichte ein, entdeckt die Genialität des Masterplans von Vittorio Magnago Lampugnani und erfährt, warum die Begegnung ein zentrales Element auf dem Campus ist – nicht nur für die Forschung. Auf dieser Tour werden beeindruckende Büro- und Forschungsgebäude von außen betrachtet und großzügige Parkanlagen sowie imposante Skulpturen bestaunt. Das Führungsticket berechtigt ebenfalls zum Besuch der Ausstellung «Wonders of Medicine» im Novartis Pavillon. Der nachhaltig gebaute Pavillon wurde vom italienischen Designer und Architekten Michele De Lucchi entworfen. Das transparente Erdgeschoß symbolisiert Offenheit und ist kostenfrei zugänglich. Die Ausstellung im Obergeschoß bietet einen spannenden Einblick hinter die Kulissen eines pharmazeutischen Unternehmens und in die Welt der medizinischen Forschung. Der Novartis Pavillon sowie die Ausstellung können von Dienstag bis Sonntag auch individuell besucht werden.

Termine für die öffentliche Führung auf dem Novartis Campus:

25. März 2023

29. April 2023

27. Mai 2023

24. Juni 2023

Weitere Informationen: www.basel.com/novartis-campus, www.basel.com/novartis-pavillon, www.basel.com/campus-fuehrung

