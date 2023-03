Weltwassertag 2023: Projekt „Wasser trinken an Schulen“ macht mehr als 300 Wiener Schulen zu „Wasserschulen“

WiG, FGÖ, Wiener Wasser und Bildungsdirektion Wien setzen sich für Wiener Leitungswasser als Schulgetränk ein

Wien (OTS) - Mehr als 300 Wiener Schulen machen beim Projekt „Wassertrinken an Schulen“ mit und sind so eine „Wasserschule“, in der im Unterricht nur Leitungswasser getrunken wird. Mit dieser Initiative der Wiener Gesundheitsförderung – WiG gemeinsam mit dem Fonds Gesundes Österreich (FGÖ), Wiener Wasser und der Bildungsdirektion Wien setzen die Schulen auf Leitungswasser als gesundes und klimaneutrales Schulgetränk. „Es ist uns bereits gelungen, dass 80 Prozent aller Volksschulen und über 60 Prozent der Mittelschulen eine `Wasserschule´ sind“, freut sich Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

„Leitungswasser ist ideal für Kinder. Im Gegensatz zu abgepackten Getränken ist es gesund, erhöht die Konzentration und beugt Übergewicht vor. Es ist daher wichtig, Kinder bereits früh an das Wassertrinken zu gewöhnen. Dazu tragen wir mit kostenlosen Trinkflaschen bei“, sagt Wiener-Wasser-Chef Paul Hellmeier. Und Klaus Ropin, Leiter des FGÖ, betont: „Für den FGÖ war und ist dieses Projekt aufgrund der beispielhaften Umsetzung und des innovativen Charakters ein Vorzeigeprojekt für nachhaltige Gesundheitsförderung für ganz Österreich und ein Beitrag zu gesunder Ernährung.“

Wasserschule – nun auch in Berufsschulen und höheren Schulen

Wasser trinken verbessert aber auch die Leistungsfähigkeit und spart Plastikmüll. Dieser Aspekt ist Claudia Canaris, zuständige Fachinspektorin der Bildungsdirektion Wien, besonders wichtig. „Leitungswasser trinken spart Plastik und Transport. Jugendlichen ist der Schutz unserer Umwelt und des Klimas zum Glück sehr wichtig. Daher möchten wir ganz besonders auch Berufsschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen motivieren, `Wasserschule´ zu werden“, so Canaris.

Zum Projekt „Wasser trinken an Schulen“

Das Projekt „Wasser trinken an Schulen“ wurde 2016 initiiert. Partner*innen und Fördergeber*innen dieser Wiener Initiative sind Wiener Gesundheitsförderung - WiG, Fonds Gesundes Österreich, Wiener Wasser, Bildungsdirektion Wien, die Umsetzung erfolgt mit gutessen consulting. Seit dem Start der Initiative sind mehr als 300 Wiener Schulen eine „Wasserschule“, in welcher Schüler*innen wiederbefüllbare Wasserflaschen von Wiener Wasser bekommen und die Schule ein Materialienpaket mit Unterrichtsmodulen, Unterlagen für die Elterninformation und das Wasserschul-Logo erhält. Alle Lehrkräfte nehmen an einer schulinternen Fortbildung zur Umsetzung der „Wasserschule“ am Schulstandort teil. Neu ist, dass neben den Pflichtschulen nun auch Berufsschulen und Schulen der Sekundarstufe II „Wasserschulen“ werden können. Interessierte Wiener Schulen erhalten dazu die Information bei gutessen consulting (office @ gutessen.at, Tel. 0664/1508432).

Die Wiener Gesundheitsförderung - WiG Die Wiener Gesundheitsförderung - WiG ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Wien. Sie ist Ansprechpartnerin und Kompetenzstelle für Gesundheitsförderung in Wien und hat zum Ziel, gesunde Lebensweisen, gesunde Lebenswelten und die seelische Gesundheit der Wiener*innen zu fördern. Ihr zentrales Anliegen ist es, einen Beitrag zur Chancengleichheit für ein gesundes bzw. gesünderes Leben zu leisten. Mehr Informationen zur Wiener Gesundheitsförderung finden Sie unter: www.wig.or.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at

www.wig.or.at