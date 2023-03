Wien: Februar mit 881.000 Nächtigungen, Jänner-Umsatz übertrifft Niveau 2019 um knappes Viertel

Wien (OTS/RK) - Mit 881.000 Gästenächtigungen erreichte der heurige Februar 92% seines Aufkommens aus 2019. Von Jänner bis Februar 2023 wurden rund 1,8 Millionen Übernachtungen gezählt. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe überstieg im Jänner 2023 mit rund 63,4 Millionen Euro sein Niveau 2019 um 23% und damit um fast ein Viertel.

Der heurige Februar schloss mit 881.000 Übernachtungen und einem rechnerischen Plus von 113% zum Vergleichsmonat 2022 ab – das entspricht 92% des Vergleichsmonats 2019. Zwischen Jänner und Februar verzeichnete Wien 1.809.000 Übernachtungen – das bedeutet einen statistischen Zuwachs von 149% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 199.000 Übernachtungen (+70%) führt Österreich die Liste der Top-10-Märkte im Februar an, gefolgt von Deutschland (145.000, +113%), Italien (44.000, +134%), den USA (30.000, +134%), Großbritannien (35.000, +171%), Spanien (28.000, +84%), Frankreich (30.000, +97%), der Ukraine (22.000, +86%), Polen (26.000, +161%) und Israel (20.000, +141%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im Jänner 2023 63.351.000 Euro – ein Plus von 312% zum Vergleichsmonat 2022, in dem österreichweit noch Lockdown-Maßnahmen gültig waren. Im Vergleich zum Jänner 2019 ergibt sich ein Plus von 23%. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten betrug im Februar 38% (2/2022: 20,5%), jene der Zimmer rund 48% (2/2022: rund 26%). Insgesamt waren im Februar rund 68.600 Hotelbetten in Wien verfügbar, das waren um etwa 9.900 Betten mehr (+16,9%) als im Februar 2022 angeboten wurden.

Diese Medien-Info inkl. Tabelle als Word-File zum Download finden Sie hier.

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobene Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell

