Neue Directors: Geballte Immobilien-Power bei TPA

Wien (OTS) - Brigitte Anselm, Christian Fichtinger und Heinz Fröhlich wurden per 1. Jänner zu Directors beim renommierten Steuerberatungsunternehmen TPA ernannt. Die neuen Directors sind bekannte Gesichter in der Immo-Branche und am TPA Standort in Wien tätig.

Brigitte Anselm bereichert seit 2014 das Immobilien-Team von TPA. Die Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin studierte in kürzester Zeit Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Dort entdeckte sie früh ihr Interesse für Steuerrecht und insbesondere ihre Leidenschaft rund um Immobilien. Vor ihrem Eintritt bei TPA war die gebürtige Wienerin in verschiedenen international tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien aktiv.

Christian Fichtinger hat sich in seiner beruflichen Laufbahn früh auf Mergers & Acquisitions, Konzernsteuerrecht und Umstrukturierungen konzentriert und berät vorwiegend Unternehmen aus der Immobilien-Branche. Der Steuerberater ist seit 2019 im Unternehmen und hat in kürzester Zeit bei TPA die Karriereleiter erklommen. Der Niederösterreicher hat an der Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaft studiert und die Spezialisierung Steuern und Rechnungslegung gewählt.

Heinz Fröhlich verstärkt seit 2010 das Immobilien-Team bei TPA. Der gebürtige Tiroler und gelernter Tischler hat sein Studium der Rechtwissenschaft an der Universität Graz absolviert. Bereits während des Studiums entdeckte der Jurist seine Leidenschaft für das Steuerrecht. Der Experte für Immobilien hat sich auf die Gebiete Rechtsformgestaltung & Umgründungen, Immobilienfonds-Beratung und Steuerstrukturierung (national & international) spezialisiert.

Karin Fuhrmann, Managing Partnerin bei TPA, über die neuesten Karriereschritte: „I mmobilien gehören zur DNA von TPA. Dass wir in diesem Bereich so reüssieren, ist nur möglich, weil wir die schlauesten Köpfe der Branche bei TPA vereinen. Ich bin sehr stolz auf mein Team und freue mich sehr über unseren Immo-Nachwuchs! “

TPA beschäftigt über 700 Mitarbeiter:innen an vierzehn österreichischen Niederlassungen.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiter:innen in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

