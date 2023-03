Luxusimmobilien bleiben gefragt: Austria Sotheby’s International Realty erfüllt Wohnträume auf der ganzen Welt

Internationaler Luxusimmobilienmarkt erweist sich als krisensicher

Österreichische Kund:innen suchen vor allem Luxusimmobilien am Wasser

Sotheby’s International Realty mit 167 Billionen USD Umsatz im Jahr 2022

Die Sehnsucht nach luxuriösen Liegenschaften in beliebten Urlaubsregionen ist nach wie vor groß – das Geschäft mit internationalen Luxusimmobilien boomt auch trotz angespannter Wirtschaftslage. Das Team von Austria Sotheby’s International Realty bietet perfekte Services und Zugang zu den außergewöhnlichsten Luxus-Wohnobjekten am weltweiten Markt.

Seit der Pandemie hat die Nachfrage nach internationalen Luxuswohnimmobilien erst richtig an Fahrt aufgenommen. Groß ist auch hierzulande die Sehnsucht nach privaten Erholungsorten in exklusiven Urlaubs- und Sport-Destinationen. Vor rund einem Jahr erwarb der Immobilienentwickler SORAVIA die Lizenz für Austria Sotheby’s International Realty, um so international suchenden bzw. verkaufenden Kund:innen durch ein einzigartiges, globales Netzwerk ein außergewöhnliches Service zu bieten. Von zwei repräsentativen Standorten – am Wiener Parkring sowie in der Hahnenkammstadt Kitzbühel – aus bietet die internationale Brand einerseits lokalen Suchenden ein hochkarätiges internationales Portfolio, umgekehrt werden heimische Luxusimmobilien einer weltweiten Kundschaft zugänglich gemacht.

„Wir bemerken, dass potentielle Käufer:innen aus Österreich ihren Suchradius in den letzten Jahren deutlich erweitert haben. Hoch im Kurs stehen luxuriöse Zweitwohnsitze an Seen oder am Meer, aber auch großzügige Ferienwohnungen und Penthäuser mit exklusiven Annehmlichkeiten wie Spa- und Wellnessanlagen, Concierge-Service und Outdoor-Pools erfreuen sich enormer Beliebtheit“, stellt Michaela Orisich, Head of Sales Austria, fest. Genau diese Wohnträume kann das Maklerteam von Austria Sotheby’s International Realty erfüllen: Das breit gefächerte Angebot erstreckt sich von der traumhaften Villa am Luganer See, der Ferienwohnung in Montenegro, atemberaubenden Penthäusern in Dubai bis hin zur charmanten Finca auf Mallorca.

Offene Türen zur Welt: So groß ist das Netzwerk von Sotheby’s

Im Jahr 2022 war die Marke Sotheby’s International Realty durch 26.000 Makler:innen in 1.075 Büros in 81 Ländern vertreten und erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 167 Billionen USD. „Erfahrene Maklerteams mit internationaler Expertise und allem voran der ungemeine Wiedererkennungswert der global erfolgreichsten Immobilienmarke für Lifestyle- und Luxusimmobilien sind echte Erfolgsgaranten für die Vermittlung im Prime-Segment“, so Sascha Haimovici, Geschäftsführer von Austria Sotheby’s International Realty. Und weiter: „Hinzu kommt, dass Sotheby’s International Realty sein Netzwerk an internationalen Kooperationspartnern mit großem Engagement laufend ausbaut. Unseren suchenden wie verkaufenden Kund:innen können wir somit alle erdenklichen Türen am internationalen Markt öffnen.“

Durch die einzigartige Kooperation mit dem renommierten Sotheby’s Auktionshaus verfügt die Immobilien-Brand im In- und Ausland über Zugang zu einer besonders exklusiven Käufer:innen- und Verkäufer:innenschicht, die neben Kunst, Schmuck, Uhren und Autos auch vermehrt in besondere Immobilien investiert. Mit viel Engagement begleitet Austria Sotheby’s International Realty Kund:innen bei ihrer weltweiten Immobiliensuche bzw. beim Verkauf über Landesgrenzen hinweg. Unterstützt wird die Vermarktung durch Schaltungen auf der nationalen und internationalen Sotheby's International Realty Website, den wichtigsten Onlineplattformen und in exklusivsten Magazinen sowie durch professionelle Social Media Postings – alles mit wahrer globaler Reichweite. Dank dem einzigartigen Netzwerk können potentielle Interessent:innen bei Bedarf nach einem Erstgespräch an die jeweiligen Expert:innen im Ausland empfohlen und professionell betreut werden.

Über Austria Sotheby's International Realty®

Seit 1976 bietet das einzigartige Netzwerk von Sotheby’s International Realty® exklusive internationale Immobilien mit mehr als 26.000 unabhängigen Immobilien-Expert:innen in über 1.075 Niederlassungen in 81 Ländern an. Die global erfolgreichste Immobilienmarke für Lifestyle- und Luxusimmobilien ist in Österreich durch Austria Sotheby’s International Realty im Prime-Segment vertreten. Die Kombination der Geschäftsbereiche Immobilien und Kunst ermöglicht den Kund:innen Zugang zu einem weltweit außergewöhnlichen Immobilien-Portfolio von ausgesuchten Lifestyle- und Luxusobjekten. Anfang 2022 hat der Immobilienentwickler SORAVIA die Lizenz für Österreich erworben.

www.austriasothebysrealty.com

www.sothebysrealty.com

