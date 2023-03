Auf Expansionskurs: Parkside Interactive aus Graz übernimmt die Schweizer Digitalagentur WONDROUS

Graz/Basel (OTS) - In Zeiten von Tech-Layoffs und wirtschaftlichem Abschwung setzt das österreichische Unternehmen Parkside Interactive auf Expansion: Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Schweizer WONDROUS AG erweitern die international tätigen Grazer Software- und UX-Expertinnen und Experten das Service-Portfolio und die Präsenz im DACH-Raum. Neben dem Headquarter in Graz und den Büros in Wien, Linz und Porto, ist Basel bereits der fünfte Standort des innovativen Unternehmens.

Neben der Erweiterung des Serviceangebots wird mit der Übernahme der in Basel ansässigen Digitalagentur WONDROUS vor allem auch die Möglichkeit zur Kundenbetreuung in der Schweiz ausgebaut. Bekannt für ihre Arbeit für Kunden wie Novartis, Roche und Daimler, beschäftigt sich WONDROUS, wie auch Parkside Interactive, bereits seit 2008 mit dem Design und der Entwicklung von digitalen Produkten und Services.

" Dieser Schritt eröffnet uns eine einmalige Chance, uns als Agentur weiterzuentwickeln und uns international in den Bereichen Life Sciences und Health Tech noch stärker aufzustellen ", erklärt Michael Beglinger, Gründer und bisheriger Mehrheitsaktionär von WONDROUS. Er ist außerdem überzeugt davon, dass WONDROUS, dank ihrem starken Kundenportfolio in der Schweiz und ihrer ausgewiesenen Expertise in den Bereichen User Experience Design und Enterprise CMS Development, Parkside Interactive sinnvoll ergänzen und stärken wird.

Auch wenn Parkside Interactive schon bisher Kunden in der Schweiz betreut hat, ermöglicht dieser Zusammenschluss einen noch schnelleren und kundenorientierten Markteintritt. Die bestehenden Kunden von WONDROUS werden auch in Zukunft weiter betreut und profitieren von einem noch breiteren Serviceangebot, insbesondere in den Bereichen QA, Data Science und E-Commerce. Dazu Parkside Interactive CEO Christoph Platzer: “ Ich freue mich sehr, dass wir im Rahmen unserer Wachstumsstrategie, nun auch den Markteintritt in die Schweiz vollziehen. Unsere Teams und Marktsegmente passen perfekt zueinander. Unser gemeinsames Ziel ist es, innovative Unternehmen dabei zu unterstützen, mit digitalen Produkten und Plattformen in Zukunftsmärkte vorzudringen und dabei den Blick auf die Customer Experience in das Zentrum rücken .”

Über Parkside Interactive

Parkside Interactive entwickelt und designt seit 2007 individuelle Software mit hohem Anspruch an User Experience und Performance für zahlreiche DACH-Konzerne, mittelständische Innovationsführer und Tech-Giganten wie Linkedin und Shutterstock. Die mehr als hundert Expertinnen und Experten aus den Bereichen UX Research & Analyse, Design, Software Development, Tech Consulting und Data Science unterstützen Kunden bei der Entwicklung, Verbesserung und Skalierung ihrer digitalen Produkte und Plattformen.

Über WONDROUS

2008 als Digitalagentur gegründet zählt WONDROUS in der Nordwestschweiz zu den Pionieren innovativer und maßgeschneiderter digitaler Lösungen und bietet als strategischer Partner ihren Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen an.

