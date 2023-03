Attraktive Urlaubs-Anlage! Falkensteiner startet in die 10. Crowdinvest-Kampagne

Wien (OTS) - Wien, 21.03.2023 – Unter dem Motto „Ihre Anlage. Erreichen Sie neue Ziele“ läuft seit gestern die 10. Crowdinvesting-Kampagne der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG). Auch dieses Mal erwarten Investor_innen attraktive Zinsen sowie exklusive Zusatzleistungen und die Möglichkeit einer Mitgliedschaft im neuen Ambassador-Club.

2022 generierte die FMTG über die eigene digitale Investmentplattform FMTG Invest in nur zwei Kampagnen über 14 Millionen Euro und beweist damit, dass die alternative Mittelstandsfinanzierung auch in schwierigen Zeiten eine attraktive Möglichkeit für Investor_innen ist. Von Beginn an hat die FMTG mit ihrer Strategie, auf die Kraft der Crowd zu setzen, europäische Rekorde gebrochen: „ Mehr als 3.000 Investor_innen in Österreich, Deutschland und der Schweiz haben uns im Rahmen unserer bisher neun Crowdinvestment-Kampagnen in den letzten sechs Jahren ihr Vertrauen geschenkt und uns über 40 Millionen Euro an privatem Kapital für neue Projekte und den weiteren Ausbau unseres klimaneutralen Hotelbetriebs zur Verfügung gestellt “, zeigt sich Otmar Michaeler, CEO FMTG überzeugt von der Strategie der Hotelgruppe.

Noch attraktivere Konditionen

Bei der 10. Kampagne, die von 20. März bis 28. April 2023 läuft, erwarten die Investor_innen noch attraktivere Konditionen: Für eine Laufzeit von 5 Jahren haben sie die Wahl zwischen einer Zinszahlung in Cash von 5,50% p.a. oder in Form von Hotelgutscheinen wie bisher in Höhe von 7,50% p.a. Investments sind ab einer Summe von 500 Euro möglich. Je 10.000 Euro Investment profitieren Investor_innen zusätzlich von einem Falkensteiner-Gutschein in Höhe von 1.100 Euro. „ Unsere Zielgruppe sind Menschen mit Unternehmergeist, die ein zukunftstaugliches Geschäftsmodell einer starken und erfolgreichen Marke verstehen. Über 65 % unserer Investor_innen wählen die Zinszahlung in Form von Falkensteiner Gutscheinen. Während ihres Urlaubs in unseren Hotels können sie sich vor Ort einen direkten Eindruck von den eingesetzten Mitteln und der erfolgreichen Realisierung unserer Projekte machen “, so Anne Aubrunner, Managing Director FMTG Invest.

Qualität ohne Kompromisse

Die Mittel der aktuellen Kampagne fließen unter anderem in den Ankauf des Grundstücks in Salò am Gardasee, auf dem bis 2025 ein 5* Premium Neuprojekt sowie Premium Living Apartments realisiert werden. Verantwortlich zeichnet bei diesem Projekt, das sich strenge Umweltauflagen unterwirft, Stararchitekt Matteo Thun. Aspekte, wie CO2 neutrale Mobilität sowie eine unabhängige Energieversorgung sind Teil des Konzepts. Auch bei der 10. Kampagne wird ein Teil des gesammelten Kapitals für die Umsetzung von weiteren Maßnahmen im Rahmen der gruppenweiten FMTG-Nachhaltigkeitsstrategie verwendet. Zur Erreichung der unternehmensinternen ESG-Ziele, setzt die Tourismusgruppe hier auf hochwertige Zertifizierungen aller Bestandsgebäude, den weiteren Ausbau von Photovoltaik und die Umstellung auf LED. Bei Neuentwicklungen werden noch strengere Zertifizierungen sowie Klimaschutz-Kooperationen angestrebt. Leuchtturmprojekt ist hier das neue 5* Falkensteiner Hotel Montafon, das komplett mit erneuerbarer Energie versorgt wird und zudem Mitglied der Initiative turn to zero ist.

FMTG Invest Ambassador Club

Die Loyalität und das Vertrauen der Crowd-Investor_innen trägt wesentlich zur Erfolgsgeschichte der FMTG bei. Um mit diesem wertvollen Netzwerk die Möglichkeit zum regelmäßigen Austausch zu schaffen, wurde im Juni 2022 der FMTG Invest Ambassador Club gegründet. Ab einem Investment von 65.000 Euro können Investor_innen den Ambassador-Status erlangen, der ihnen den exklusiven Zugang zu persönlichen Hintergrundgesprächen mit den Eigentümern und dem Management Team eröffnet. „ Der Austausch in diesem besonderen Rahmen hilft uns dabei, noch besser auf die besonderen Bedürfnisse und Erwartungen unserer Gäste und Investor_innen eingehen zu können “, so Erich Falkensteiner, Aufsichtsratspräsident der FMTG.

Laufende Projekte der FMTG

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group ist ein 360 Grad Tourismusunternehmen und entwickelt laufend neue Projekte. Aktuell wird das Falkensteiner Resort Punta Skala auf einer Halbinsel nahe Zadar in Kroatien, um fünf Luxusvillen erweitert. Die großzügigen Objekte mit modernen Wohnbereichen sind ideal für Familien und bieten mit einer voll ausgestatteten Küche und gemütlichem Wohnzimmer jeweils Platz für bis zu sieben Personen. Die geräumigen Schlafzimmer mit eigenem Bad und der beheizte Pool, umgeben von einem mediterranen Garten, sorgen für größtmögliche Privatsphäre. Das Besondere an den Villen ist aber, dass trotz maximaler Privatsphäre nicht auf die Hotelannehmlichkeiten verzichtet werden muss. Private Villa Hosts sorgen dafür, dass kein Wunsch offenbleibt.

Über die Falkensteiner Gruppe:

Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sechs europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, drei Appartement-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest und den Tourismusberater Michaeler & Partner.

