ARBÖ: Zweimal UEFA-Europa-Qualifikation + dreimal „River Dance“ + zweimal Messe sorgen für volle Straßen in Graz, Linz, und Wien

Wien (OTS) - Die beiden Fußball-Europameisterschafts-Qualifikations-Spiele der ÖFB-Auswahl gegen Aserbeidschan und Estland in Linz sowie die drei Shows von „Riverdance“ in Graz, Linz und Wien werden ebenso wie die „Automesse“ und „E-XPO 5020“ in Salzburg für Stau sorgen.

Am kommenden Freitag, 24.03.2023, startet die Auswahl des österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) ab 20:45 Uhr die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2024. Der Gegner in der „Raiffeisen Arena“ in Linz ist die Nationalmannschaft aus Aserbaidschan. Am Montag, 27.03.2023, soll ebenfalls um 20:45 Uhr an gleicher Stelle der zweite Schritt in Richtung „Deutschland 2024“ gegen Estland gelingen. Zu beiden Spielen wird das neue Fußball-Stadion in Linz mit rund 17.000 Besuchern ausverkauft sein.

Am Freitag, 24.03.2023, findet in der TipsArena, um 20 Uhr die 25 Jahre-Jubiläums-Show von „Riverdance“ statt. Auch hier werden tausende Zuseher erwartet. Da die beiden Veranstaltungsorte kaum eine Gehminute entfernt sind und die Anreisezeiten sich quasi überschneiden, werden Staus und lange Verzögerungen nicht ausbleiben. Besonders betroffen werden die Autobahnabfahrt A7 Unionstraße, Auf der Gugl, die Roseggerstraße, die Unionstraße, die Waldeggstraße und die Ziegeleistraße sein. Aber auch auf der Mühlkreisautobahn A7 im gesamten Stadtgebiet von Linz sollten Autofahrerinnen und Autofahrer durch den Abendverkehr und Anreiseverkehr mit langen Verzögerungen rechnen. Ein ähnliches Bild wird sich vermutlich auch auf der Oberen Donaulände, vor und im Römerbergtunnel sowie der B139 zwischen Römerbergtunnel und Ziegeleistraße bieten. Auch die ohnehin wenigen Stellplätze am Stadionparkplatz werden schnell voll sein. „Wir raten den Fußballfans und den Besuchern von Riverdance wenn möglich mit den Öffis anzureisen. Die Buslinien 17, 19, 45a und 46 verkehren vom Hauptbahnhof zur Haltestelle „Stadion“ Mit der Buslinie 27 sind das Stadion und die Tips-Arena mit der Haltestelle Botanischer Garten erreichbar“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Als Parkplätze bieten sich die Garage am Bahnhof, Raiffeisen Garage Südbahnhof, City Parkhaus, Garage im Zentrum und Elisabeth Garage an. Hier gibt es 1.300 Stellplätze zum Sondertarif.

Die Staus am Montag werden vermutlich nicht ganz so lange wie am Freitag sein. Die Staustrecken werden sich aber ziemlich gleichen. Auch am Montag, 27.03., gilt wenn möglich auf die Linz AG-Linien auszuweichen und die genannten Garagen zu benutzen.

Zwtl.: „Riverdance“ füllt am Samstag und Sonntag Stadthallen und Straßen in Graz und Wien

Die 25-Jahre-Jubiläums-Show gastiert am Freitag, 24.03., in Linz, am Samstag, 25.03., in Graz und am Sonntag, 26.03, in Wien. Sowohl in der steirischen Metropole als auch in der Bundeshauptstadt ist der Veranstaltungsort die jeweilige Stadthalle, wobei in Wien die Halle D die Bühne bietet. Zu beiden Veranstaltungen werden, ähnlich wie in Linz, tausende Besucher erwartet. In Graz könnten es bis zu 5.561 Zuseher werden. In Wien bietet die Halle D bis zu 9.200 Sitzplätze.

In Graz sollten Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, mit langen Verzögerungen auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, am Jakominigürtel und der Münzgrabenstraße rechnen. „Wer sich Ärger bei der Parkplatzsuche ersparen will, sollte auf die Parkgarage oder die eingerichteten Parkplätze am Messegelände bzw. in der Nähe ausweichen. Hier gelten Veranstaltungspauschalen von EUR 8,- bzw. EUR 6,-. Wer öffentlich anreisen will, kann das mit den Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 tun“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

In Wien sind die Hotspots mit den längsten Verzögerungen erfahrungsgemäß die Hütteldorfer Straße, der Neubaugürtel, zum Teil die Felberstraße und Märzstraße sowie die Straßen im Nibelungenviertel. Wie bei Großveranstaltungen am Samstag in der Wiener Stadthalle üblich gilt zwar nicht die generelle Kurzparkzone, aber die Anrainerparkplätze sollte für alle Parkplatzsuchenden, außer den Berichtigten Tabu sein. Als Stellplatzalternativen haben sich die Märzparkgarage und die Stadthallengarage mit Veranstaltungspauschalen bewährt. Ähnlich wie in Graz gilt auch in Wien die Empfehlung mit den Öffis anzureisen. Hier kommen die U-Bahnlinie U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 8 und 49 sowie die Autobuslinie 48 am ehesten in Betracht.

Zwtl.: „Automesse Salzburg“ als Publikums- und Staumagnet

Von Freitag, 24.03., bis Sonntag, 26.03., öffnet die „Automesse Salzburg“ und die „E-XPO 5020“ ihre Tore. Die lokale Automobilbranche präsentiert in der Halle 10 auf rund 15.000 m² mit rund 30 Marken einen Fuhrpark aus über 300 Fahrzeugen, verschiedenster Modelle und Antriebsformen. Die „E-XPO 5020“ präsentiert auf rund 12.000 Quadratmetern Infos rund um E-Mobilität, Energieproduktion sowie -speicherung und Infos rund um die Themen „nachhaltiger Garten“ und „Lifestyle und Ernährung“. Zu beiden Messen werden an den drei Tagen insgesamt zehntausende Besucherinnen und Beuscher erwartet.

Staus und längere Verzögerungen sind auf den Zufahrten wie der Münchner Bundesstraße (B155) durch den Baustellenreich und speziell auf der Westautobahn (A1) vor der Ausfahrt „Messe“ in beiden Richtungen nicht auszuschließen





