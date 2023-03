Deutlich mehr Umsatz mit Messenger-Marketing

WhatsApp, Facebook und Instagram gezielt und effektiv einsetzen

Hallein/Salzburg (OTS) - Die beiden Salzburger Mario Krispler und Wolfgang Gschaider setzen mit ihrem Unternehmen ONE TO ONE auf datenbasiertes Messenger-Marketing für Unternehmen, Hotels und touristische Destinationen. Nach mehr als zwei Jahren Entwicklung und Testing belegen Case Studies den messbaren Erfolg der zukunftsweisenden Maßnahmen.

„ONE TO ONE ist einer der ersten Anbieter für Messenger-Marketing in Österreich“, erklärt Mario Krispler. Sein Ansatz ist es, die am häufigsten genützten Messenger-Dienste gezielt für Online-Marketing, besonders im Tourismus, zu nützen. Via WhatsApp, Facebook und Instagram werden DSGVO-konform wichtige Kundendaten gesammelt und für die rasche und unmittelbare Kommunikation genützt. Alle wichtigen Prozesse, Chats, Dialoge, Chatbots und Marketing-Automatisierungen bieten die effektive und bestmögliche Unterstützung auf dem Weg zu messbar mehr Erfolg in Unternehmen verschiedener Branchen.

Kontakte generieren leicht gemacht

„ Die Herausforderung ist, dass nur etwa 3 % der Besucher einer Website konvertieren, das heißt, eine Anfrage senden oder Buchung tätigen, einen Gutschein kaufen oder im Betrieb anrufen. Anders gesagt: Unternehmen verlieren 97 % ihrer Website-Besucher. Das ändern wir sofort “, bringt es Wolfgang Gschaider auf den Punkt. Messenger-Marketing ermöglicht die aktive, automatisierte Kommunikation mit potenziellen und bestehenden Kunden und überzeugt gleichzeitig mit messbar hohen Interaktionsraten.

Darum Messenger-Marketing von ONE TO ONE

„Wir bringen unsere Kunden gleich mehrfach auf Erfolgskurs“, so Mario Krispler. „ Messenger-Marketing generiert fortlaufend echte Gästedaten, vermehrt Kontaktpunkte, Anfragen und Buchungen und steigert so die Umsätze. Ganz nebenbei bedeuten die Automatisierungen eine enorme Zeiteinsparung, die Unternehmer und Mitarbeiter im Tourismus in der direkten Gästebetreuung einsetzen können. “

Folgende Unternehmen steigern ihren Umsatz mit Messenger-Marketing von ONE TO ONE bereits deutlich und nachweisbar: Hotel Eggerwirt 4*S in St. Michael, Hotel Kendler 4*S in Saalbach, Hotel Winzer 4* in St. Georgen im Attergau, Ferienregion Salzburger Lungau, Zell am See-Kaprun Tourismus, Padre Azul Tequila in Wattens und viele weitere. Weitere Referenzen und Case Studies gerne auf Anfrage.

Weitere Information zu ONE TO ONE auf der Website https://www.onetoone.at

