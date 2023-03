VP-Mahrer ad Wohnkostenzuschuss: Gerecht ist es, der breiten Mitte zu helfen

Nicht nur Mieter benötigen Hilfe - Wohnkostenzuschuss treffsicherer als Mietpreisbremse - Alle Wohnformen profitieren

Wien (OTS) - Um den Menschen gezielt im Kampf gegen Teuerung zu helfen, müssen Maßnahmen über ideologische Befindlichkeiten gestellt werden. Preisdeckelungen für nur eine Bevölkerungsgruppe ohne soziale Differenzierung wären der falsche Weg. „Mit einem 200 Mio. Euro Wohnkostenzuschuss legt die Volkspartei etwas Treffsicheres auf den Verhandlungstisch. Es sind Menschen aller Wohnformen mit einer Einmalzahlung direkt zu fördern - das ist sozial und treffsicher“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion.

Mieten deckeln für die Wiener-SPÖ sofort möglich

Lautstarke Forderungen von SPÖ-Politikern nach einem Mietpreisdeckel an den Bund, sind verfehlt. „Die Stadt Wien als größter Vermieter des Landes könnte im Gemeindebau umgehend die Mieten deckeln. Nur offenbar sieht man außer einer Forderung an den Bund keine andere Lösung. So wird seitens der Wiener SPÖ auch ihr Teuerungsgesetz nicht abgeschafft - hier erhöhen sich laufend sämtliche Gebühren der Stadt. Wo ist hier der Preisdeckel?“, so Mahrer abschließend.

