Business und Spiritualität gehören zusammen

Neues Buch von Kerstin Scherer weist Weg zu unbedingtem Glück und Erfolg (FOTO)

Mastershausen (ots) - Wie kann ein Leben gelingen? Wie erreichen wir echte Präsenz? Warum gehören Business und Spiritualität zusammen? Diese Fragen beantwortet Kerstin Scherer in ihrem neuen Buch "Erwacht". Für die Keynote Speakerin, Unternehmerin, Live-Coachin und Schamanin sind Glück und Erfolg zu jeder Zeit, überall und für jeden möglich. "Alles, was es dafür braucht, sind die Lösung von Blockaden, die Übernahme von Verantwortung und die Kenntnis der universellen Gesetze für das Nutzen der eigenen Potenziale", sagt Kerstin Scherer.

Es habe sie schon immer gewundert, dass Menschen Märchen für bloße Fantasien hielten, die mit dem wahren Leben nichts zu tun hätten. "Nein", so Kerstin Scherer, "Märchen sind nichts anderes als in Form leicht verständlicher und merkbarer Geschichten verpackte Realität." Das heißt, die Grenze zwischen Wirklichkeit und Traum ist für Kerstin Scherer nur eine eingebildete. "In Wahrheit bestimmt jeder von uns selbst darüber, wie seine Tage und Jahre aussehen sollen." Klingt nach unendlicher Leichtigkeit des Glücks - und an genau die glaubt Kerstin Scherer. Und mehr noch: Auch im Business brauchen wir ihrer Auffassung nach Spiritualität für nachhaltigen Erfolg.

Mit solchen Behauptungen lässt es die Autorin allerdings nicht bewenden. Vielmehr erzählt sie ihre persönliche Geschichte als Unternehmerin, praktizierende Schamanin und Mensch mit hellsichtigen Fähigkeiten. Ihre eigenen Erfahrungen sind die Basis für ihre Methode, negative Glaubensätze quasi zu löschen und Konflikte mit dem Umfeld oder auch der Familie zu lösen. Feigheit, Faulheit und Fixation identifiziert Kerstin Scherer als wesentliche Hindernisse für ein Leben voller Wunder und Erfüllung. "Die Gegengifte oder besser Heilmittel sind Mut, Handeln und Wandelbarkeit."

Moment des Erwachens

Kerstin Scherer ist überzeugt von der Skalierbarkeit des Lebens. Wir können demnach auf Veränderungen reagieren, indem wir auf unsere individuellen Ressourcen zurückgreifen, sie ausschöpfen. So lassen sich neue Anforderungen meistern und die eigenen Potenziale nutzen. Dem Einwand, das sei reines Wunschdenken und die äußeren Bedingungen würden uns limitieren, entgegnet Kerstin Scherer: "Tatsächlich bestehen Grenzen nur in uns, nicht außerhalb von uns. Jeder hat die Aufgabe, sein toxisches Erbe, seine Schuldgefühle, seine Ängste zu analysieren - und dann zu verabschieden. Ich nenne das den Moment des Erwachens."

Dieser Moment spiele eine zentrale Rolle, betont Kerstin Scherer. Mit ihrem Buch wolle sie möglichst vielen Menschen dabei helfen, ihn zu erleben - und sich damit aus einer oft jahrelangen Starre zu lösen. "Warten Sie nicht auf ein großes Aha-Erlebnis, machen Sie sich jetzt auf die Reise zu Ihrem Ich", empfiehlt sie ihren Leserinnen und Lesern. Das Geheimnis wahren Wandels liege darin, die volle Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. "Wer das ernst nimmt, der wird wirklich weiterkommen, er wird auch andere besser verstehen, er wird eine ihm bis dahin illusorisch scheinende Präsenz erreichen."

Konkrete Anleitungen

Neben großer Authentizität und einem unterhaltsamen Stil punktet das Buch mit Anschaulichkeit. Alles, was Kerstin Scherer für sich erkannt hat, illustriert sie mit eingängigen Beispielen - vor allem aus ihrem eigenen Leben. Sätze wie "Es gibt immer eine gute Lösung, wenn du nur auf das Gute ausgerichtet bist" stehen daher nicht sozusagen im luftleeren Raum. Dass sie gültig sind - und das für jede und jeden - wird vielmehr belegt. Und nicht zuletzt bekommen die Leserinnen und Leser konkrete Strategien und Arbeitsprozesse an die Hand, die sie zu ihrem persönlichen Moment des Erwachens führen beziehungsweise bei den daraus folgenden Schritten unterstützen.

"Diese Praxisrelevanz ist mir wichtig", sagt Kerstin Scherer. Sie selbst habe irgendwann gespürt, viel zu viele Jahre verschlafen zu haben. "Dafür aber ist das Leben jedes Einzelnen zu wertvoll. Mein Ziel ist es deshalb, Menschen dazu zu inspirieren, persönliches Wachstum anzustreben." Sie schöpfe dabei aus zwei Schatztruhen: der der modernen westlichen Welt und der des Schamanismus. Und wer nun meine, das seien doch absolute Gegensätze, der solle unbedingt ihr Buch lesen. "Er wird am Ende wissen, dass alles mit allem zusammenhängt und sich gegenseitig befruchtet - und das für sein Fortkommen, für seine Entwicklung nutzen."

Über Kerstin Scherer

Kerstin Scherer ist ausgebildete Physiotherapeutin sowie Schamanin. Sie zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Unternehmerinnen und versteht sich als Brückenbauerin zwischen uraltem schamanischen Wissen und unserer modernen westlichen Welt. Seit über 30 Jahren unterstützt sie Menschen bei tiefgreifenden Problemen und Traumata und bei der Suche nach Erfüllung. Kerstin Scherer ist eine begehrte Keynote Speakerin, hostet Fernsehsendungen und Podcasts und wird regelmäßig von Presse und Talkshows als Expertin angefragt.

