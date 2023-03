SPÖ-Herr zu IPCC-Bericht: „Mehr Klimaschutz nötig, auch in Österreich!“

Bericht erhöht Druck auf Regierung endlich Klimaschutzgesetz vorzulegen

Wien (OTS/SK) - „Während Kanzler Nehammer noch auf Klimaleugner hereinfällt, zeigt der Weltklimabericht so vehement wie nie, wie groß die Gefahr durch die Klimakrise wirklich ist“, so Julia Herr, SPÖ-Umweltsprecherin, zum heute vorgestellten IPCC-Bericht. „Die ÖVP muss endlich ihre Blockade beim Klimaschutzgesetz beenden. Wir haben längst keine Zeit mehr für politische Machtspielchen auf Kosten unserer Zukunft auf diesem Planeten!“, fordert die Abgeordnete. Sie nimmt auch die Grünen in die Pflicht, die nicht länger fahrlässige Aussagen ihres Regierungspartners kleinreden sollen, sondern den Druck auf die ÖVP erhöhen müssen. ****

„Österreich steht seit mehr als 800 Tagen ohne gesetzliche Klimaziele da und das trotz einer grünen Regierungsbeteiligung und Umweltministerin“, kritisiert Herr. „Die Regierung versprach Anfang 2020 Klimaneutralität bis 2040. Drei Jahre später weiß sie noch immer nicht, wie wir dieses Ziel erreichen sollen. Aktuell ist nur eins sicher: Österreich ist meilenweit vom richtigen Klimaschutz-Pfad entfernt“, hält Herr fest. Sie erinnert auch an die 9 Milliarden Euro an Strafzahlung, die Österreich drohen, wenn die CO2-Emissionen nicht rasch sinken. „Umweltministerin Gewessler versucht einzelne Erfolge beim CO2-Ausstoß herbeizureden, doch am Ende sind das nur die Ergebnisse von Coronakrise und explodierenden Energiepreisen. Krisen können aber keine wirksame Klimaschutzpolitik ersetzen!“, so Herr weiter.

„2015 einigten sich die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt auf das 1,5-Grad-Ziel. Doch Versprechen allein sind noch lange kein Klimaschutz. Solange ihnen keine Taten folgen, bleiben es leere Worte ohne Wirkung. Österreich kann und muss hier Vorbild sein!“, fordert Herr abschließend. (Schluss) sr/up

