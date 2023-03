NEOS zu Weltklimabericht: Wer das „Untergangsirrsinn“ nennt, hat in einer Regierung nichts verloren

Bernhard: „Schöne Worte allein werden uns kein ,Klimaglück‘ bringen. Wir müssen endlich global handeln.“

Wien (OTS) - „Nur noch völlige Realitätsverweigerer wie unser Bundeskanzler und seine schwarzen und blauen Freunde können das als ,Untergangsirrsinn‘ verharmlosen“, sagt NEOS-Klima- und Umweltsprecher Michael Bernhard zu den Ergebnissen des heute veröffentlichten Weltklimaberichts. „Noch deutlicher können die Menschen, die sich mit dem Klimawandel auskennen, nicht mehr warnen. Wer es immer noch nicht versteht, will es einfach nicht verstehen.“

Der Weltklimabericht zeige einmal mehr glasklar auf, „dass wir uns unser gewohntes Leben auf diesem Planeten aufzeichnen können, wenn wir nicht endlich global klimapolitisch gegensteuern“, so Bernhard. „Österreich darf dabei nicht länger mit dem Finger auf China oder Indien oder sonst wen zeigen und selbst untätig bleiben, Österreich ist selbst ein kompletter Nachzügler in Sachen Klimapolitik. Es ist Österreich, das immer noch kein Klimaschutzgesetz, kein Wärmegesetz und kein Energieeffizienzgesetz hat. Es ist Österreich, das immer noch beim Ausbau der Erneuerbaren hinterherhinkt, das immer noch viel zu langsame Verfahren, viel zu viel Bürokratie und viel zu viele politische Blockierer hat. Und es ist Österreich, das noch immer jeden Tag wertvollen Boden in der Größe von rund 13 Fußballfeldern verbraucht. Und mit den Klimawandelleugern der ÖVP und der FPÖ wird sich das genauso wenig ändern wie mit ein paar stumpfsinnigen ,Klimaglück'-Plakaten, wenn die Grünen ihren schönen Worten dann nie Taten folgen lassen.“



