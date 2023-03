ASFINAG: ASECAP Verkehrssicherheitskonferenz startet in Salzburg – Europäische Autobahnbetreiber tauschen sich zu Verkehrssicherheit aus

Marketing als Mittel zur Verbesserung des Verhaltens von Lenker:innen im Fokus

Salzburg (OTS) - Salzburg steht morgen und übermorgen ganz im Zeichen der Verkehrssicherheit. Bei der 15. Internationalen „Road Safety Conference“ der ASECAP, der Europäischen Vereinigung der Betreiber von Mautstraßeninfrastrukturen, übernimmt die ASFINAG eine Führungsrolle. ASFINAG-Vorstand Josef Fiala wurde im Jänner zum ASECAP-Präsidenten bestellt und darf in dieser Woche eine hochkarätige Expert:innen-Runde in Salzburg begrüßen. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler richtet eine Grußbotschaft an die Teilnehmenden, Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, EU-Abgeordnete Barbara Thaler, hochrangige Vertreter:innen des Innenministeriums und von Roadpol, dem europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk, sowie insgesamt rund 140 Teilnehmer:innen sind bei der Tagung vor Ort anwesend.

„Verkehrssicherheit kennt keine Grenzen. Mit dem Experten-Austausch auf internationaler Ebene im Rahmen der ASECAP Konferenz 2023 blicken wir gemeinsam über den Tellerrand hinaus und vernetzen unser Know-how. Wir glauben, dass neben Verkehrsbeobachtung, Gesetzen und Regeln sowie die Infrastruktur an sich vor allem die Fahrer:innen und deren Verhalten im Zentrum stehen müssen, wenn es um mehr Verkehrssicherheit geht. Das heißt: Das Bewusstsein zu schärfen, dass jede und jeder dazu beitragen kann, mit einer sicheren Fahrt und einem umsichtigen Verhalten auf der Straße Leben zu retten. Verkehrsteilnehmende und ihr Verhalten sind zentrale Themen in der Kampagnen-Arbeit der ASFINAG und nicht zuletzt auch deshalb der Fokus der diesjährigen Verkehrssicherheitskonferenz der ASECAP“, bestätigt ASFINAG-Vorstand Fiala.

Keynote-Speaker Prof. Dr. Benny Briesemeister von der International University Berlin wird Neuromarketing in den Mittelpunkt seiner Ausführungen setzen. Darüber hinaus erfolgen Vorträge, Vorführungen und Round-Table-Diskussionen in Salzburg. Klare Kommunikation in Richtung Zielgruppen, Awareness-Kampagnen, die eine Änderung des Lenker:innen-Verhaltens nachweislich erwirken und Innovationen sowie neue Technologien sind wesentliche Teile der Verkehrssicherheits-Maßnahmen, denen alle ASECAP-Mitglieder höchste Priorität einräumen. Darüber hinaus präsentiert die ASFINAG im Rahmen einer Leistungsschau eigene Innovationen, Programme und Technologien rund um die Themen Verkehrs- und Arbeitssicherheit, vernetzte Datenwelten von Auto und Straße sowie die Einsatztätigkeit der ASFINAG Traffic Manager auf der Strecke.

