Ein neues PICKUP-GWM-Modell, das den Trend der Pickup Trucks anführt, präsentiert sich im Nahen Osten

Baoding, China, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) - Am 15. März veranstaltete GWM eine GWM Brand Model Conference in Riad in Saudi-Arabien. GWM hat offiziell sein neues globales Pickup-Modell POER KINGKONG im Nahen Ostens auf den Markt gebracht.

Auf der Pressekonferenz erläuterte der für den Nahen Osten zuständige Verantwortliche von GWM die globalen Entwicklungsleistungen und Höhepunkte von GWM PICKUP gegenüber den lokalen Medien und Gästen. Der POER KINGKONG, das neueste globale Modell von GWM PICKUP, wird in Saudi-Arabien vorgestellt. Er bietet ein verbessertes Design und mehr Leistung.

Der POER KINGKONG hat einen großen Kühlergrill, ein neues Scheinwerferdesign und dreidimensionalere Linien, die für einen stilvollen und dynamischen visuellen Effekt sorgen. Was die Leistung angeht, so ist er mit einem 2.0T-Motor und einem 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Dieses Antriebssystem ist effizient und zuverlässig und kann die Bedürfnisse der Verbraucher unter verschiedenen Straßenbedingungen erfüllen.

„Der POER KINGKONG erbt den klassischen, robusten Stil von GWM PICKUP und bietet eine starke Leistung. Diese Vorteile können den Bedürfnissen der Verbraucher in verschiedenen Szenarien besser gerecht werden. Dies beweist zweifellos die Stärke von GWM PICKUP", sagte ein leitender Mitarbeiter eines Vertriebshändlers, nachdem er das Fahrzeug getestet hat.

Pickup-Trucks sind die ersten Exportmodelle von GWM für den internationalen Markt. Um die differenzierten Bedürfnisse verschiedener Märkte auf der ganzen Welt zu erfüllen, hat GWM mehrere Pickup-Modelle auf den Markt gebracht, wie zum Beispiel den GWM POER KINGKONG und den POER SHANHAI. Bisher wurden weltweit mehr als 2 Millionen Trucks von GWM PICKUP verkauft, was sie dank zuverlässiger Qualität zum besten Partner für die Nutzer macht.

Der GWM POER, ein intelligentes High-End-Modell der Serie GWM PICKUP, wurde in mehr als 50 Ländern auf den Markt gebracht, darunter in China, Australien, Chile, Saudi-Arabien und Südafrika und hat ein nachhaltiges Umsatzwachstum erzielt. Laut dem neuesten von GWM veröffentlichten Bericht, wurden im Februar dieses Jahres weltweit 12.882 GWM POER verkauft, und seit der Markteinführung vor etwas mehr als drei Jahren wurden weltweit insgesamt mehr als 400.000 Modelle verkauft.

Zudem hat der GWM POER eine Reihe maßgeblicher Auszeichnungen für seine herausragende Qualität erhalten. Das Unternehmen erhielt eine Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung im Rahmen desAustralasian New Car Assessment Program (ANCAP). Auf dem südafrikanischen Markt erhielt der GWM POER die Auszeichnung „Light Commercial Newcomer Vehicle of the Year" und rangierte schnell unter den Top Ten in diesem Marktsegment. In Chile wurde dem GWM POER von dem Markt und den Verbrauchern die Auszeichnung „Best Pickup of the Year" von MT Online, einem lokalen professionellen Medienunternehmen, das sich mit Automobilen befasst, verliehen.

In Zukunft wird sich GWM PICKUP dafür einsetzen, immer intelligentere und sicherere Modelle zu entwickeln und das Produktangebot auf dem globalen Markt weiter auszubauen. Es wird erwartet, dass POER KINGKONG dieses Jahr in mehreren Märkten eingeführt wird und den Verbrauchern eine noch individuellere Auswahl an Pickups bieten wird.

