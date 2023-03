Neues BFI Wien Seminar: ChatGPT im Arbeitsalltag

Das neue BFI Wien Seminar gibt nützliche Praxistipps, wie ChatGPT und Co. erfolgreich im Beruf eingesetzt werden können.

Wien (OTS) - ChatGPT hat einen wahren Hype um Künstliche Intelligenz entfacht: „Vor allem die einfache Bedienbarkeit hat das bisher eher nur in Expertenkreisen beachtete Thema ‚Künstliche Intelligenz‘ quasi über Nacht in unsere Wohnzimmer, unsere Schulen und an den Arbeitsplatz gebracht“, bestätigt Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer BFI Wien. „Nach den ersten lustigen Experimenten und der abflauenden Angst vor dem Neuen, stellen sich viele nun aber die Frage: Was können diese Technologien – und vor allem: Wie kann ich ChatGPT und Co. erfolgreich im Job einsetzen?“

Antworten auf diese Frage gibt das neue kompakte BFI Wien Seminar „ChatGPT im Arbeitsalltag“. An einem Nachmittag erfahren Interessierte, wie sie mithilfe von KI-Tools und -Software ganz einfach Prozesse in ihrem Berufsalltag automatisieren und sich so den Arbeitsalltag erleichtern können. Egal ob als fortschrittliche Suchmaschine, als Ideenlieferant im Marketing, als Inspirationsquelle, für Texte und Projekte, oder ähnliches – in dem Seminar wird praktisch dargelegt, wie am meisten aus ChatGPT, Midjourney, DALL-E & Co. herauszuholen ist.

Neben der praktischen Komponente behandelt das Seminar (Nächster Termin: 2. Juni 2023) auch die Herausforderungen und Chancen bei der Integration in die Arbeitswelt und gibt so einen unkomplizierten Einstieg in das breite Feld der Künstlichen Intelligenz. Das Format des Online-Liveseminars erlaubt es zudem, dass Interessierte ganz gemütlich in den eigenen vier Wänden oder am Arbeitsplatz dem Unterricht folgen. Und mit AK-Bildungsgutschein und AK-Digi-Bonus kostet das Seminar gerade einmal 50 Euro (Regulärpreis: 290 Euro).

„Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasend schnell. ChatGPT und Co. erweitern schon jetzt die Werkzeugkiste in sehr vielen Berufsfeldern. Mit einem strukturierten Einstieg geben wir allen die Chance, KI sinnvoll und erfolgreich in den eigenen Arbeitsalltag zu integrieren und so von den neuen Technologien bestmöglich zu profitieren“, ist Lackinger überzeugt.

Alle Informationen zum Seminar „ChatGPT im Arbeitsalltag“:

https://link.bfi.wien/ChatGPT

