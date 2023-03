40. Vienna City Marathon: Bürgermeister Ludwig freut sich auf Jubiläum

Wien (OTS/RK) - Österreichs größte Sportveranstaltung, der Vienna City Marathon (VCM), feiert am 23. April 2023 sein 40. Jubiläum. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Montag, bei einem Mediengespräch im Ringturm in der Inneren Stadt seine Vorfreude über die Laufveranstaltung geäußert. „Der Vienna City Marathon ist Österreichs größtes Laufevent und gehört zu den großartigsten Veranstaltungen dieser Stadt. Die Bilder, die von diesem Lauffest in die ganze Welt getragen werden, zeigen nicht nur die herausragende Architektur in der Stadt, sondern auch die beste Laufstrecke der Welt. Immerhin wurde in der Prater Hauptallee, ein ‚Welterbe der Leichtathletik‘, der Marathon-Weltrekord von Eliud Kipchoge aufgestellt.“ Der VCM sei damit eine wertvolle Visitenkarte, die eine attraktive und sichere Stadt mit viel Grünraum sowie einer funktionierenden Infrastruktur international zeige.

Als „rekordverdächtig“ bezeichnete Bürgermeister Ludwig die Organisation der Laufbewerbe, bei der in diesem Jahr insgesamt bis zu 40.000 aktiv Teilnehmende und rund 200.000 Zuschauer*innen entlang der Strecke erwartet werden. Das erfolgreiche Zusammenwirken von 115 Organisationen und Institutionen – darunter fast alle Magistratsabteilungen der Stadt – würde diese Aufgabe erst ermöglichen, erläuterte Ludwig. Stellvertretend für alle Mitarbeitenden und alle Organisationen bedankte sich Wiens Bürgermeister beim langjährigen VCM-Veranstalter Wolfgang Konrad. Besonders freue sich Ludwig auf den Kinder- und Inklusionslauf – „da geht mir jedes Mal das Herz über“. Ludwig bezeichnete den VCM als eine Veranstaltung, die das Gemeinsame in den Vordergrund stellt, was sich etwa beim Staffelmarathon zeige, bei dem die Strecke von 42.195 Metern von einer Gruppe absolviert wird.



Online-Service: https://www.vienna-marathon.com/

