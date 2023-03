BARRACUDA MUSIC, SEMTAINMENT und HOW ART.live laden zur Pressekonferenz

29.03.2023 10:00 Uhr Seeparkhotel – Klagenfurt

Klagenfurt (OTS) -



Teilnehmer:

Ewald Tatar (Geschäftsführer Barracuda)

Thomas Semmler (Geschäftsführer Semtainment)



Stefan Walcher (Geschäftsführer HOW ART.live





Themen: Veranstaltungs-Updates der bereits präsentierten Konzerte Hochosterwitz & Schlosswiese Moosburg 2023



Wir laden Sie herzlich dazu ein, bei der Pressekonferenz der oben genannten Veranstalter dabei zu sein. Interessante Themen rund um die geplanten Veranstaltungen 2023 in Kärnten erwarten Sie. Natürlich wird für ein tolles Frühstück im Rahmen der Pressekonferenz gesorgt. Jeder Teilnehmer dieser Pressekonferenz erhält zusätzlich als Dankeschön auch jeweils 2 Pressekarten für ein Moosburg oder Hochosterwitz Konzert 2023 seiner Wahl.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Bitte um Anmeldung bis 27.03.2023, 10:00 Uhr via Mail an kira @ seg.show!

Rückfragen & Kontakt:

Semtainment GmbH & CO KG

Kira Wagner

Projekt Assistentin & Marketing

0664/88730346

kira @ seg.show

www.semtainment.at