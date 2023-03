Einladung PK: Mythos Pflegeausbildung

Linz (OTS) -



Einladung zur Pressekonferenz: Mythos Pflegeausbildung

22. März 2023, 10 Uhr

OÖ. Presseclub, Landstraße 31, 4020 Linz





„Mit der Akademisierung der Pflege fährt der Bund die Pflege an die Wand“, „Ohne Matura kann man nicht mehr in die Pflege gehen“, „Die Akademisierung schreckt Personen, die sich für den Pflegeberuf interessieren, ab“. Das sind nur drei der Aussagen, die in den vergangenen Wochen durch die österreichische, speziell die oberösterreichische, Medienlandschaft geisterten – initiiert von Ärztekammer, Arbeiterkammer und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer.

In diesen und anderen Aussagen werden Äpfel mit Birnen verglichen, Begrifflichkeiten werden uminterpretiert und Halbwahrheiten verbreitet. In der Pressekonferenz des ÖGKV (Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband) wird mit dem Mythos um die Pflegeausbildung, der Angst- und Panikmache und dem Ablenken diverser Stakeholder von eigenen Versäumnissen aufgeräumt.

Ihre Gesprächspartner vor Ort sind:

Mag. Elisabeth Potzmann , Präsidentin ÖGKV

, Präsidentin ÖGKV Wolfgang Kuttner, BScN, MSc , Landesvorsitzender ÖGKV Oberösterreich

, Landesvorsitzender ÖGKV Oberösterreich FH-Prof. Mag. Babette Grabner, ÖGKV Bundesarbeitsgemeinschaft Studiengangsleitungen, Departmentleiterin Gesundheitswissenschaften FH Salzburg

ÖGKV Bundesarbeitsgemeinschaft Studiengangsleitungen, Departmentleiterin Gesundheitswissenschaften FH Salzburg Univ.-Ass. Mag. Dr. Thomas Pixner, LL.M., Rechtswissenschaftler an der Universität Innsbruck und karenziert an der FH für Gesundheit Tirol



Wir bitten um Ihre Anmeldung unter pr @ oegkv.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband

Mag. Kerstin Meisterl

Öffentlichkeitsarbeit

01/478 24 10- 17

pr @ oegkv.at

www.oegkv.at