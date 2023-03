Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

60 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 19. März 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Radfahrer und ein Leichtmotorradlenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 17. März 2023, im Bezirk Baden, Niederösterreich, bei dem ein 42-jähriger Radfahrer getötet wurde. Aus derzeitiger Sicht waren die Umstände der Dunkelheit, mangelhafter Beleuchtung in Kombination mit dunkler Kleidung vermutlich auch die Ursachen für einen Zusammenstoß mit dem Pkw eines 36-Jährigen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Der 36-jährige Pkw-Lenker und seine Mitfahrer blieben durch den Unfall unverletzt. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Je eine Person kam in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, einer Landesstraße L und einer Gemeindestraße ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich, Steiermark und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache waren in je einem Fall eine mangelnde Ladungssicherung, eine Missachtung von Ge-/Verboten und eine Vorrangverletzung. Ein Unfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 19. März 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 60 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es ebenso 60 und 2021 40.

